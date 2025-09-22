Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El otoño se estrena en Zamora con bajada térmica, sol y más grados hacia el final de la semana

El inicio de la estación astronómica arranca este lunes, 22 de septiembre, a las 20.19 horas

El ambiente otoñal va llegando

El ambiente otoñal va llegando / Pixabay

Abril Oliva

Casi sin darte cuenta, el otoño ha entrado en el calendario y deja atrás un verano más. El inicio de la estación astronómica arranca este lunes, 22 de septiembre, a las 20.19 horas, según la hora oficial peninsular española y de acuerdo con los cálculos del Observatorio Astronómico Nacional.

El otoño ofrece curiosidades como el cambio de color de las hojas por la disminución de la clorofila, la Luna de la cosecha que ilumina las noches para la recolección y la preparación de los animales para el invierno, que incluye el celo de algunos como el ciervo rojo

Pero, ¿qué pasa con el tiempo? Por ahora, pasa poco. Aunque el otoño ha arrancado con una bajada considerable de las temperaturas, los grados volverán a subir de nuevo de cara a finales de semana hasta regresar al umbral de los 30 grados el sábado y domingo. Eso sí, las mínimas de primera y última horas del día se notan y mucho.

El tiempo en Zamora esta semana.

El tiempo en Zamora esta semana. / Aemet

Jorge Rey

El gurú de la meteorología Jorge Rey ya ha hablado sobre su previsión del otoño 2025. Apunta a que será "estable y poco movido" en comparación con un inestable otoño de 2024. Según el joven, los primeros días de septiembre entrarán vientos del sur en la península que provocarán una subida de las temperaturas y, en consecuencia, un clima agradable en buena parte del país. Zamora incluida.

