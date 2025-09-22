Las obras en la avenida del Nazareno de Zamora arrancan una de las estaciones del Vía Crucis diseñadas por Ricardo Flecha

Si sueles pasear por la avenida del Nazareno de San Frontis de Zamora, estarás muy familiarizado con las catorce esculturas colocadas sobre la acera obra de Ricardo Flecha. Se trata de las catorce estaciones de la Pasión para enmarcar la parte final de la procesión del Martes Santo del Jesús del Vía Crucis, justo después de la despedida de las dos imágenes de la procesión. El Cristo deja a La Esperanza en Cabañales para recorrer la recta final del itinerario.

Como consecuencia del proyecto de adaptación peatonal de las riberas del Duero, la zona es objeto de obras durante las últimas semanas. Fruto de los trabajos uno de los hitos ha aparecido tirado en el suelo "y al alcance de cualquiera, hasta se lo puede llevar alguien con mala intención", apuntan algunos paseantes que denuncian la situación. En este sentido, apuntan que "es increíble el trato que recibe el patrimonio artístico de la ciudad", añaden, aunque la reposición del hito está previsto en su lugar original.

Uno de los hitos. / J. L. F.

Las obras

Las obras de adaptación peatonal de las riberas del Duero a su paso por Zamora contemplan la sustitución de todo el pavimento en la acera de la carretera Zamora-Carrascal, Avenida del Nazareno de San Frontis y calle Entrepuentes. La actuación forma parte de la lista de intervenciones que se enumeran en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino “Zamora, Paisaje Cultural", en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, financiado por los Fondos Europeos Next-Generation (PRTR NGEU).

Con este proyecto se pretende garantizar la accesibilidad y el uso de bienes y servicios de la comunidad a todas las personas, y en particular a las que tengan algún tipo de discapacidad, ya sea física, psíquica o sensorial, de carácter permanente o temporal.

Las obras consisten en la reposición del pavimento, con la correspondiente renovación del equipamiento urbano, principalmente bancos y papeleras.