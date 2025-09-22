'Nébula', el nuevo nombre para una de las discotecas míticas de Zamora
La noche zamorana volverá a contar con uno de sus clásicos a partir de este 27 de septiembre
Muchos jóvenes zamoranos echaban de menos ya pasarse por allí. Con el verano ya acabado y las fiestas de los pueblos regresando al cajón hasta el próximo año -salvo algunos pocos casos-, los pubs y las discotecas de la capital recobran el protagonismo de la noche zamorana. Conocidos para muchos y sin visitar para otros tantos, los locales de fiesta poco han cambiado en los últimos años. Algún nuevo nombre en lo que antes era otro 'pub', algún cierre y reapertura por motivos varios... Pero lo mismo de siempre, que diría aquel. Y en ese 'lo mismo de siempre' también estaría la reapertura de lo que hasta hace unos meses se conocía como 'Selvátika'.
Después de unos años usando el mismo nombre para sus eventos al aire libre y para la sala de fiestas, 'Selvátika' ha dado un cambio radical en la segunda de estas opciones. A partir de ahora, su cartel de entrada tendrá bien visible el nombre de 'Nébula', llamada a ser "la sala de moda en Zamora" como titulan en sus redes sociales. Por el momento, se desconoce si 2026 marcará un nuevo rumbo para el resto del conglomerado y si existirán cambios en su 'Summer Party XL' itinerante, que este año tuvo su última parada en la localidad sayaguesa de Pereruela el pasado 13 de septiembre.
Primer concierto
Los propietarios de la renovada discoteca 'Nébula' habían informado ya hace un mes de su próxima reapertura, aunque no ha sido hasta este lunes cuando se ha dado a conocer de manera oficial la fecha exacta. Sin embargo, entre medias sí que ha habido tiempo para que se conociera el primer concierte de la nueva temporada musical. Se trata del músico Gato Ventura, que rendirá tributo a Extremoduro el próximo 3 de octubre. Las puertas para el concierto se abrirán a las 23:30 horas, aunque no será hasta las 00:00 cuando suenen los primeros acordes. El precio de las entradas será de 12€ en venta anticipada y de 16€ en la propia taquilla.
