Una mujer juzgada por acosar a su exmarido en un pueblo de Zamora admite los hechos y elude la prisión

La Audiencia Provincial de Zamora ha celebrado este lunes un juicio por acoso a su expareja, de la que estaba separada y en proceso de divorcio, en el que la acusada ha admitido los hechos y gracias a ello eludirá la prisión, al no contar con antecedentes penales.

Tras poner fin a la relación entre ambos y estar en proceso de divorcio, en el año 2021 el hombre comenzó a sentirse acosado por la mujer que había sido su pareja y de la que completó el proceso de divorcio en junio de 2022. En la vista oral, la acusada ha admitido los hechos que le imputaban tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular, lo que ha permitido reducir la petición de penas y evitar el ingreso en prisión al carecer de antecedentes penales, a cambio de que no vuelva a delinquir en dos años.

La conformidad ha permitido reducir de un año y medio a nueve meses la solicitud de pena de la Fiscalía por el delito de acoso, al aplicar atenuantes. A esa pena se le suman otros cuatro meses de prisión por falsedad, con inhabilitación especial durante el tiempo de condena.

A la mujer se le impone además la prohibición de comunicarse por cualquier medio con la víctima durante un año y de acercarse a menos de noventa metros de él. La distancia que se ha fijado teniendo en cuenta el lugar de residencia de ambos, en un pueblo de la provincia de la comarca de Tierra de Campos, por lo que las diligencias de instrucción fueron tramitadas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Villalpando.

En el juicio se ha dictado "in voce" la sentencia de conformidad con la que se han mostrado de acuerdo tanto la acusación particular como el Ministerio Público y la defensa, que se han comprometido a no recurrir el fallo judicial una vez que se haya formalizado por escrito. Todas las partes se han mostrado de acuerdo con que la pena de prisión quede suspendida y la acusación particular ha aceptado que su parte de las costas judiciales no tenga que ser asumida por la condenada.

