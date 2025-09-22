El legado de Ramón Álvarez

Traspasar la puerta de la antigua iglesia de la Encarnación supone sumergirse en el universo de Ramón Álvarez. Una selección de las mejores obras que realizó evidencia la profunda huella que ha dejado este artista, que comenzó como hojalatero y acabó como profesor catedrático de dibujo y con su propio taller, que fue maestro de muchos grandes escultores posteriores como Barrón o Ramón Núñez, entre otros, y al que se debe la mayoría de los pasos de la actual Semana Santa de Zamora.

La muestra, organizada por la Diputación de Zamora, conmemora el bicentenario del artista nacido en Coreses, una figura "esencial en el panorama artístico de la provincia durante parte de la segunda mitad del XIX" explica el comisario de la actividad, José Ángel Rivera de las Heras.

En la exposición, que lleva por título "Espejo del alma", el público puede contemplar, hasta el próximo 6 de noviembre, una cuidada selección de 28 obras sobre un total de 30 esculturas barajadas inicialmente, distribuidas teniendo en cuenta un criterio poco frecuente, los sentimientos.

El planteamiento se sustenta en la expresión atribuida a Cicerón de que "el rostro es el espejo del alma". Y es que en las figuras elegidas de Ramón Álvarez aproximan a expresiones de las etapas de la vida y a los estados de ánimo como la infancia, la madurez, la vejez, la ternura, la humildad, la sabiduría, la arrogancia, la amargura o la desesperación.

En "Espejo del alma" arranca con una introducción con datos técnicos del artista y todas las piezas, situadas en una peana, cuentan con una cartela donde se indica las características y en otra, el sentimiento.

Así un crucifico de la Catedral hace referencia al sacrificio y el Niño Jesús de San Vicente, a la dulzura en tanto que el proveniente de Torres del Carrizal, a la ternura.

En la parte central de la sala a un lado aparecen los santos, como San Jerónimo penitente, la sabiduría; San José con el niño, la paternidad; o San Antón Abad, la dignidad, mientras que enfrente pueden contemplarse a la Virgen del Amor Hermoso, la Peregrina o la Saleta la protección, la humildad y la pena, respectivamente.

A los pies del altar, las escenas sobre la Pasión, Muerte y Resurrección con el Cristo de La oración del Huerto, procedente de Alaejos lo mismo que un Yacente "firmado por su autor en el dorso", Jesús del Expolio, de Benavente, el Nazareno de Manganeses de la Lampreana y de Semana Santa de Zamora el Nazareno, el sayón y el niño de los clavos de La Caída.

A su lado, la Virgen de la Soledad, con el manto que porta la Noche del Sábado Santo, y el Calvario de la Lanzada y la Virgen "que no quiere ver a Cristo crucificado" enfatiza el comisario.

La muestra se complementa con la Virgen de las Angustias, el desconsuelo; la Virgen de los Clavos, el desamparo; La Verónica, la belleza, en tanto que el Cristo Resucitado supone la alegría.

En la inauguración oficial, a la que acudieron autoridades políticas regionales, provinciales y locales, militares y religiosas así como representantes de la Junta pro Semana Santa de Zamora y de las cofradías capitalinas, el presidente de la Diputación Provincial de Zamora, Javier Faúndez, aludió a que la exposición, "única e irrepetible", nace del interés de la Diputación, pero "sobre todo, nace del sentir general de los zamoranos por rendir homenaje a uno de los grandes referentes del arte sacro de Zamora, a quien ha sido y es una figura esencial de nuestro patrimonio artístico y cultural".

El máximo responsable de la institución provincial remarcó que "sus imágenes se contemplan, se sienten, expresan dolor, esperanza, alegría (...) invitan a la admiración, pero, sobre todo, a su devoción" y mencionó que gracias a ellas "la Semana Santa de Zamora ha alcanzado una dimensión artística y espiritual reconocida dentro y fuera de nuestras fronteras".

Por su parte, el vicepresidente primero y diputado de Cultura, Víctor López de la Parte, anunció que la rehabilitación del antiguo Palacio Provincial conllevará la creación de "una sala de exposiciones permanentes de artistas zamoranos" y un espacio dedicado "a exposiciones temporales".

El político mencionó que "Espejo del alma", que abrió el lunes sus puertas coincidiendo con del nacimiento del artista, pone "el broche de oro" a este año de actividades desarrolladas en su Coreses natural y por colectivos culturales y precisó que el catálogo, editado por el IEZ Florián de Ocampo, estará a la venta en librerías.

