Formación en dislexia para promover la educación inclusiva

"La difícil búsqueda de las letras extraviadas". Este es el título escogido para la celebración de las terceras jornadas de dislexia. Evento, promovido por Disfam Zamora, que se celebrará los días 3 y 4 de octubre en el centro de congresos del Teatro Ramos Carrión y que culminarán el domingo 5 con una gala benéfica en el Teatro del Seminario. Con el lema del evento quieren representar lo que sienten las personas con dislexia. "Todas las letras les bailan, no tienen acceso tan sencillo y clarificador como el resto de sus compañeros a la lectura y esto conlleva que vayan cargando una mochila negativa sobre sí mismos, de autoconcepto, de autoconfianza y esto les haga creerse realmente inferiores, diferentes y no jugar en la misma liga que el resto de sus compañeros", aprecia Belén López, presidenta de la asociación Disfam en Zamora.

Una dificultad de aprendizaje que afecta a la lectoescritura con la que hay que "convivir en el día a día, pero donde se hace muchísimo más patente es en el momento de la educación", añade López. Por ello, resalta la importancia de la formación del profesorado para una detección temprana.

Los ponentes que participarán en la tercera edición de las jornadas son Beatriz Hoyos Porro, maestra especialista en audición y lenguaje; Araceli Salas, fundadora de Disfam; Iván Amado, logopeda especializado en desafíos de la comunicación, lenguaje y habla; y Begoña Ibarrola, especializada en psicología clínica y experta en educación emocional.

Como colofón a las jornadas, el domingo 5 de octubre a las 11.30 horas está prevista la celebración de la primera gala benéfica de dislexia Disfam Zamora en el Teatro del Seminario. Evento protagonizado por la narradora Charo Jaular, el cantante Miguel Cacia, el grupo de teatro amateur Teatreras, que llevará a cabo una representación de cómo se vive la dislexia; y alumnos de la escuela de baile Escena. "La guinda del pastel" para celebrar los diez años que cumple la organización en la provincia.

Una década de una asociación que se fundó con el objetivo de ayudar a las familias. "En Zamora había que darle lugar y en estos 10 años nosotros hemos dado respuesta a muchas familias, hemos llevado a cabo muchos talleres con niños, se han realizado muchas actividades y estas son las terceras jornadas que nos parecen uno de los focos más importantes, porque creemos que donde hay que hacer mucho hincapié es en formar al profesorado que es el que tiene que dar una respuesta directa a los niños", aprecia López.

En la actualidad, desde la asociación se da apoyo a una treintena de familias porque "la dislexia no es algo que yo voy a presentar como persona única, en primera persona. La dislexia entra en una casa y eso forma parte ya de la familia, del día a día y del convivir", expresa la presidenta.

Un trastorno en el aprendizaje que afecta a entre un 5 y un 10% de la población y que es importante detectar en la etapa infantil. "Muchas veces ocurre que se engloba en el saco roto de fracaso escolar y detrás no ha habido una buena detección de alguna dificultad, como puede ser la nuestra", apunta. Por ello, es importante estar atentos a las primeras alarmas que puedan indicar este problema. "Desde pequeños ellos tienen una forma de comunicarse realmente costosa y diferente al resto de niños de esa edad. Hacen omisiones o sustituciones a la hora de escribir, la lectura no es fluida sino intercortada y la comprensión es nula", detalla.

Estos serán algunos de los aspectos que se tratarán en las jornadas que cuentan con la colaboración de la Fundación Caja Rural de Zamora. "Estamos encantados de acompañarles en todas las actividades que realizan y de formar parte de este congreso que tendrá distintas actividades y también de esa gala a la que animamos a todos los zamoranos que adquieran su entrada y se sumen a favor de la asociación porque todo el dinero recaudado se destinará a Disfam Zamora", informa Laura Huertos, técnico de Comunicación de Caja Rural.

Crecer sin barreras

Iniciativa que también tiene el apoyo de la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de Zamora y el Ayuntamiento de la capital. "Estas jornadas son una oportunidad para visibilizar la dislexia, para comprender mejor las dificultades a las que se enfrentan quienes la viven y, sobre todo, para construir soluciones que les permitan desplegar todo su potencial", declara la concejala de Educación, Sara de la Higuera. Asimismo, pone el foco en el destacado nivel de los especialistas participantes "cuya profesionalidad y experiencia suponen un valioso aporte para seguir avanzando en inclusión educativa", todo ello con el fin de alcanzar "una educación inclusiva en la que cada niña y cada niño encuentre el apoyo que necesita para aprender, crecer y soñar sin barreras", añade de la Higuera.