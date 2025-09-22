Fiestas de septiembre en Zamora: programa día a día

Gastronomía, procesiones, visibilización del colectivo LGTBIQ+ de Zamora Orgullosa, conciertos, el mercado de tendencias La Ventana, el Mercado Medieval de Zamora... El programa de las fiestas de septiembre en Zamora capital sigue su curso con un completo abanico de actividades para todos los públicos. Tras un fin de semana especialmente intenso, el programa se encarilla para nuevas actividades a la vista.

Aquí puedes ver las actividades previstas para los próximos días en Zamora:

25 DE SEPTIEMBRE, JUEVES:

-Mercado Medieval "El Cerco de Zamora". Casco antiguo, de 18 a 23 horas. A las 19, gran desfile inaugural. Torneo de caballeros a las 18 y 20 horas.

-El Cerco de Zamora según el pueblo. Grupo de Teatro Fantasía, a las 21 horas. Ruta desde el Arco de Doña Urraca.

26 DE SEPTIEMBRE, VIERNES:

-Mercado Medieval "El Cerco de Zamora". Casco antiguo, de 11.30 a 23 horas. Torneo de caballeros a las 12.30, 14, 18 y 20 horas.

-Zamora la Bien Cercada. Grupo Atrezzo Teatro, a las 21.30 horas. Plaza de la Catedral

-XXXVIII Premios de la Fundación Caja Rural. Conciertos de Raphael, La Poptera y Renovation Experience a las 22 horas en Ifeza (autobuses gratuitos desde La Marina)

27 DE SEPTIEMBRE, SÁBADO:

-Mercado Medieval "El Cerco de Zamora". Casco antiguo, de 11.30 a 23 horas. Torneo de caballeros a las 12.30, 14, 18 y 20 horas.

-Charla motivacional a cago de Enol Sierra organizada por la Asociación Diabética de Zamora. A las 12 en la sala polivalente del Ramos Carrión.

-II Feria de Productos Exquisiteza, a partir de las 12.30 horas. Viriato

-Leyendas de Zamora. Juan del Enzina y Natus Teatro. A las 20 horas, ruta desde la plaza de San Ildefonso

-La senda del triunfo. Grupo La Tijera. A las 22 horas en los Jardines del Castillo

28 DE SEPTIEMBRE, DOMINGO:

Mercado Medieval "El Cerco de Zamora". Casco antiguo, de 11.30 a 23 horas. Torneo de caballeros a las 12.30, 14, 18 y 20 horas. A las 23 horas, desfile de clausura

-II Feria de Productos Exquisiteza, a partir de las 12.15 horas. Viriato

-Fiesta de la Virgen de Los Herreros, a partir de las 12 horas

-Espectácluo infantil a cargo de Juan "D" y Beatriz Superhits. A las 18 horas, en el Ramos Carrión. Entradas a favor de Azadahi de Zamora. 8 euros anticipada y 10 en taquilla

-¿Historia de una traición? Juan del Enzina y Natus Teatro. A las 19 horas en la plaza de la Catedral.

-Entierro de los hijos de Arias Gonzalo. Capitonis Durii. A las 20 horas. Recorrido: Castillo, Plaza de la Catedral, Rúa de los Notario, Los Ciento, Rúa del Silencio, Fray Diego de Deza, San Ildefonso, Rúa de los Notarios, Sor Dositea Andrés y plaza de San Martín.