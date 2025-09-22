La Dolorosa de Salzillo, en Zamora

Una de las imágenes con mayor importancia en la Semana Santa de Lorquí y una singular intrahistoria descansa ya en Zamora.

La Virgen Dolorosa que hiciera Francisco Salzillo se encuentra en el primer templo diocesano para ser expuesta en la muestra de Las Edades del Hombre.

La escultura la realizó Francisco Salzillo durante su década dorada "entre 1760 y 1770" por encargo de la Mayordomía de la Virgen de los Remedios por las nuevas modas existentes en ese momento dentro de la escultura religiosa, sintetiza el presidente de la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores de Lorquí, Francisco García Marcos.

La imagen, que estará en Semana Santa en Lorquí al procesionar el Jueves y el Viernes Santo, al estallar la Guerra Civil, el entonces alcalde Jaime Brustenga Martínez la salvó de la destrucción. "Él era socialista y de la UGT, una persona culta que sabía que sus compañeros querían quemar las tres imágenes de Salzillo del pueblo y la víspera junto a dos cuñados cogió un camión de una fábrica y las llevaron a Murcia al Museo de Bellas Artes y las salvaron", rememora.

Preparativos del transporte. / Ayuntamiento de Lorquí

La imagen de vestir presenta la singularidad de "no tener pies" y se restauró en 1989 y desde el año 2011 es BIC junto a su ajuar y las dos otras imágenes de Salzillo existentes en Lorquí. Sin embargo, las piezas textiles "por razones de mantenimiento y de seguridad no irá a la exposición" certifica García Marcos.

La obra, tras una misa de despedida y un besamanos, ha viajado a Zamora con "un traje de seda natural hecho en 2013 y con un manto nuevo, pero reproduciendo uno que es del siglo XVIII" describe el máximo responsable de la cofradía.

La imagen durante el proceso para ser trasladada. / Cedida

La exhibición en "Esperanza" representa la primera ocasión que la obra religiosa abandona la parroquia de Santiago Apóstol donde habitualmente recibe culto para mostrarse fuera de la región murciana. "Es un orgullo porque sabemos que es una de las mejores exposiciones de arte sacro que hay en España y en Europa, pero también un poco de dolor porque son muchos meses de ausencia" atestigua el presidente de la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores de Lorquí, Francisco García Marcos.

