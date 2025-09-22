Coge gratis el autobús o pon a punto tu patinete eléctrico sin coste hoy en Zamora
Así concluye la Semana de la Movilidad
¿Quieres coger gratis un autobús en Zamora para desplazarte? ¿Y que te revisen tu patinete eléctrico sin coste alguno? Ambas cosas podrás hacerlas este lunes, 22 de septiembre, en Zamora con motivo de la Semana de la Movilidad que concluye hoy.
El bus urbano es gratuito para todos los usuarios que tomen este transporte este lunes como colofón a una semana en la que el Ayuntamiento de Zamora se adhiere a una campaña mundial a favor de la sostenibilidad. Además, habrá un taller de puesta a punto de Vehículos de Movilidad Personal en el que, sin coste alguno, cualquier persona que lo desee podrá hacer una revisión gratuita de su patinete eléctrico y otros vehículos englobados en esa categoría.
Se consideran vehículos VMP aquellos de una o más ruedas, de única plaza, propulsados exclusivamente por motores eléctricos y con una velocidad máxima de entre 6 y 25 kilómetros por hora. Entre ellos se encuentran, además de los patinetes eléctricos, los hoverboards y los segways. Recuerda que ninguno de ellos tiene permitido circular por aceras, zonas peatonales ni pasos de cebra, aunque a menudo los veas por estos puntos.
PUNTO DE REVISIÓN DE PATINETES Y OTROS VEHÍCULOS DE ESTE TIPO
Plaza de La Marina, de 17.30 a 20 horas
GRATUITO
¿En qué consiste la revisión?
La revisión consistirá en un control técnico para verificar que el artilugio eléctrico cumple la normativa, incluyendo la velocidad, el funcionamiento de los frenos y la presencia de elementos de seguridad como catadióptricos y luz de freno. Esta verificación asegura que el vehículo tiene el certificado de circulación exigido por la Dirección General de Tráfico (DGT) y es legal para circular por vías urbanas.
