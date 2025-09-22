Cinco lesionados con cuchillos en una pelea se enfrentan a 30 años de cárcel

Cuatro implicados en una reyerta con armas blancas, todos de la misma familia, se enfrentan a un total de 28 años de prisión imputados por otros tantos delitos de tentativa de homicidio y, la madre y la hija, por dos de lesiones; mientras que el quinto procesado podría ir dos años a la cárcel por atentado contra la autoridad después de que su hermano resultara con varias puñaladas en zonas vitales, con pronóstico muy grave.

La investigación judicial concluyó que a la pelea, que se produjo el 16 de julio de 2020, le precede una discusión de un matrimonio de iniciales A.S.J. (la mujer) y A.V.S. (el hombre) que venderían estupefacientes en su casa de la calle de Los Carros, a la que acudiría el procesado D.P.C. "a comprar droga" ese día, quien decidiría volver en otro momento, según la Fiscalía de Zamora. La hija de la pareja, L.V.S., y su pareja J.F.R., se encontraban en la vivienda.

El varón que ha sido procesado por atentado a la autoridad, de iniciales D.P.C., y su hermano volvieron a la casa cuando J.F.R. estaba discutiendo con otro hombre, se volvieron a ausentar y regresaron al rato para acabar enzarzados en la reyerta, de acuerdo con el escrito del Ministerio Público que afirma que D.P.C. iría armado con un cuchillo con intención de herir a la mujer, a A.S.J., a la que "asestó una cuchillada en el brazo".

La herida comenzaría a gritar para pedir ayuda a sus familiares que se armarían con "cuchillos de cocina que se repartieron" para arremeter contra el hermano de D.P.C., quien sufrió cuchilladas en varias partes vitales del cuerpo, agrega el escrito de la acusación pública. De hecho, fue el peor parado al recibir un corte en la yugular externa con traumatismo cervical, otro en el abdomen que causó una acumulación de sangre en el peritoneo y el desgarro del músculo del recto en esa zona. Otra puñalada le alcanzó la muñeca derecha y le seccionó un vaso arterial, así como otras en el dorso de esa mano, en el antebrazo izquierdo, en la parte lumbar y en un glúteo. Otra de las lesiones fue un traumatismo cráneo encefálico con una herida profunda encima de la ceja que permitía ver el hueso, hasta el que llegó el cuchillo.

Este herido, con pronóstico de muy grave en los tres días posteriores a la agresión y grave en los seis siguientes que tuvo que ser operado, tardó en curarse 236 días, de acuerdo con los informes forenses. El perjudicado reclama solo las facturas del Sacyl que ascienden a 6.220 euros.

La mujer y su hija también habrían herido a D.P.C. con las armas blancas que portaban. Este último lesionado, que estuvo en la UCI durante 24 horas en observación, tuvo que ser tratado de un corte en un costado, otro en la zona alta de la cadera derecha y en el lado izquierdo de la cabeza, precisó varios puntos y tardó 25 días en curarse. Reclama únicamente los gastos sanitarios que ascienden a 2.081 euros.

Fue un amigo de D.P.C. el que le recogió junto a su hermano para trasladarles el Hospital de Benavente. Ya en el centro sanitario, D.P.C. comenzaría a increpar a la Guardia Civil y los que habría amenazado de muerte, "como se muera mi hermano, os mato a todos porque no hacéis nada", al tiempo que se iría hacia uno de los agentes para golpearle el pecho antes de huir del centro hospitalario para volver a la calle de Los Carros.

La mujer A.S.J. y su hija L.V.S. están acusadas de tentativa de homicidio y otro de lesiones, por los que la Fiscalía exige a cada una seis años y dos años de prisión por cada uno de esos delitos. Por otro lado, sus hijos R.V.S. y A.V.S. están procesados por intento de homicidio y se les piden penas de 6 años, mientras que a D.P.C. se le imputa el delito de atentado contra agentes de la Guardia Civil y se le exigen dos años de cárcel. Los únicos que saldrían indemnes de este altercado serían la hija del matrimonio, su pareja y el padre de ella, A.V.S., que solo sufrió un dolor en el hombro y en las cervicales sin precisar asistencia médica. Su esposa fue tratada de una herida de cinco centímetros en el brazo izquierdo, en el codo, consecuencia de la cuchillada que le lanzó D.P.C., que le tardó 8 días en sanar.

