Un carril bici que se corta abruptamente e impide el anillo ciclista en Zamora

Con las obras de humanización en la avenida Cardenal Cisneros de Zamora ejecutadas ya al 100% a falta de remates y alguna señalización, se ha puesto en evidencia que el carril bici que se ha habilitado en esa avenida en la zona del parque de León Felipe concluye abruptamente sin tener continuidad hasta el existente junto al río Duero, que enlaza con la Aldehuela y por el otro lado tiene continuidad hasta Valorio.

Ello pese a que son apenas unos metros los que faltarían para enlazar la nueva calzada para bicicletas y vehículos de movilidad personal con el carril bici ribereño, lo que permitiría completar un nuevo tramo para crear un anillo de circulación ciclista por la ciudad. La denuncia del caso la ha realizado la formación Ahora Decide, que ha lamentado que el nuevo carril bici concluya en la calle Candelaria Ruiz del Árbol, sin tener continuidad hasta la zona de Los Tres Árboles.

Ahora Decide ha recordado que en febrero el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, contestando a las críticas de los vecinos sobre las obras del carril bici del parque León Felipe, aseguró que el impacto del nuevo carril sería mínimo y que este carril tendría conexión con el carril bici del río garantizando un enlace entre la parte norte y sur de la ciudad.

Sin embargo, cuando ya casi se han finalizado las obras de la travesía de Cardenal Cisneros que han incluido el acondicionamiento de ese carril bici se constata que finaliza en la calle Candelaria Ruiz del Árbol "de una forma abrupta e ilógica, sin continuidad", ha denunciado la formación local.

Por ello, Ahora Decide ha recogido las inquietudes de vecinos de la zona y ha reclamado al Ayuntamiento que garantice la continuidad de este carril bici siguiendo la filosofía de parte de la obra de Cardenal Cisneros y asegurando la unión con el carril bici del río Duero a través de la pasarela de caracol del Puente de los Tres Árboles y a través de la senda de arena que pasa por la trasera del supermercado situado en Cardenal Cisneros al inicio de la carretera de la Aldehuela.

Ahora Decide ha señalado que realizar esta conexión sería fácil y para ella habría que transformar el paso de peatones del final de la calle Candelaria Ruiz del Árbol en un paso ciclable, como otros de Cardenal Cisneros, y también en paso ciclable el paso de peatones nuevo que atraviesa las dos vías de la autovía en los semáforos de entrada a la ciudad.

"Quedaría pendiente el fallido proyecto de tener una conexión este-oeste de la ciudad para completar la red básica de movilidad en bicicleta de Zamora", ha apuntado Ahora Decide, que ha pedido al Consistorio que garantice esas conexiones antes de recibir la obra, ya que de esa forma se crearía "un carril bici conectado de más de veinte kilómetros de longitud".

También ha solicitado al Ayuntamiento que negocie con los colectivos defensores de la bici en Zamora una solución para que esta ciudad cuente con una conexión ciclable segura en su eje este-oeste.

La denuncia pública llega en la jornada en la que se celebra el Día Europeo de la Movilidad Sostenible.