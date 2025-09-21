Valera apela a la unidad por el crecimiento de Zamora frente a "guerras internas"

"En Zamora tenemos que trabajar todos juntos, no perdernos en guerras internas, por los objetivos comunes y para que Las Edades del Hombre sea un motivo de esperanza y de ilusión donde muchas instituciones van a colaborar. Zamora tiene derecho a tener futuro y que todos pongamos lo mejor de nosotros mismos para que crezca y avance", afirmó el obispo de Zamora, Fernando Valera Sánchez, el sábado con motivo de la celebración de la primera asamblea diocesana del curso que reunió en el Seminario San Atilano a unos 150 agentes de pastoral de todo el territorio eclesial.

El máximo responsable de la Diócesis de Zamora pasó de puntillas sobre los pasos judiciales dados por el exvicario general diocesano, Antonio Jesús Martín de Lera, quien ha recurrido ante el Dicasterio para el Clero del Vaticano su cese como responsable de las parroquias que tenía a su cargo, Lourdes en la capital, y en Sayago, Moralina, Villadepera y Villardiegua.

"Hay que respetar los procesos personales y hay que dejar que lleven su ritmo. En el momento adecuado, cuando tengamos respuesta, la daremos" señaló. Valera, además, esgrimió que "toda persona tiene derecho a estar más o menos de acuerdo y nosotros queremos ser una Iglesia abierta donde caben todos, donde no nos sobra nadie, sino que nos falta mucha gente y que todos son importantes y valiosos".

El obispo y el entonces responsable de Cáritas, Antonio Jesús Martín de Lera en una rueda de prensa de Cáritas. / ANA BURRIEZA / LZA

Respecto al destino de Martín de Lera, quien en su despedida de la feligresía de la capital dejó la puerta abierta a ejercer su labor en pueblos del Arciprestazgo del Pan, aunque todavía no se habría incorporado. "Todo parte de la misma circunstancia. Es un proceso que no ha terminado".

Cáritas

En cuanto al futuro de las residencias dependientes de Cáritas, una vez que la entidad renunció el pasado 1 de septiembre a gestionar los dos centros geriátricos de Fermoselle, monseñor Valera fue claro. "Cáritas tiene un proceso de revisión" y "no tenemos ningún interés, ni ningún objetivo a ese nivel" ya que "la prioridad de Cáritas son los pobres". Incluso Valera describió que "nosotros no hemos tomado nunca ninguna decisión que no esté avalada por una instancia externa".

Además, el obispo de Zamora ejemplificó que ahora "estamos viviendo una nueva realidad que hace cinco años cuando yo llegué no había, la inmigración, un problema cada vez más acuciante que está pidiendo respuestas concretas".

En este sentido el mitrado desgranó que "todo este año el equipo directivo nuevo de Cáritas ha trabajado en conjunto, ha tomado decisiones porque estamos buscando vías de futuro" y este verano, con los nuevos nombramientos "se ha consolidado el equipo que está planteando unos objetivos" para hacer "una Cáritas ágil y una Cáritas que sepa responder" a los nuevos retos sociales.

Asistentes a la primera asamblea diocesana del curso 2025-26. / Alba Prieto / LZA

Nombramientos de laicos

Por otro lado, el obispo de Zamora aludió a los nombramientos de los laicos, producidos en la última semana, que acceden a la estructura pastoral diocesana. Yolanda Fidalgo Martínez ha sido designada como responsable del área de vocaciones y Luis Salvador Bueno, como responsable del área de pastoral juvenil, donde el sacerdote Millán Núñez continuará como acompañante espiritual así como al matrimonio formado por Irene Martín Ureste y Víctor Manuel Marugán Isabel pasan a ser los nuevos responsables del área de pastoral familiar, en la que contarán con el acompañamiento espiritual del sacerdote César Salvador.

Iglesia de San Andrés

Sobre el desalojo de los pasos de la Cofradía de Vera Cruz de San Andrés, que ha hecho que desde hace una semana están ubicados en la carpa de San Bernabé, el templo de origen románico ahora "va a acoger todas las celebraciones que tienen carácter diocesano. Al tener la Junta pro Semana Santa otro espacio se recupera ese lugar celebrativo para encuentros, para pastoral juvenil, para pastoral matrimonial o para los retiros de sacerdotes laicos religiosos", matizó.

Asamblea diocesana

En otro orden de cosas, el sacerdote Florentino Pérez, que ofreció la ponencia central de la asamblea diocesana, esgrimió que "hablar de vocación, tanto religiosa como matrimonial, tiene que ver con la identidad como cristianos para responder con un compromiso con esta sociedad y con la Iglesia que propone como alternativa de vida el Evangelio de Jesús como una buena noticia para los hombres y mujeres de nuestro tiempo". Además atestiguó que el compromiso tiene que ver con "un estilo de vida que nos mete a cada uno de nosotros en un proceso de formación, de crecimiento constante, de revisión personal y comunitaria y son realidades que hoy en todos los ámbitos de la sociedad cuestan un poco de trabajo".

El sacerdote Florentino Pérez durante su intervención en la asamblea diocesana. / Alba Prieto / LZA

Desembarco de la Pontificia

El proyecto para que la Universidad Pontificia de Salamanca cuente con un campus en la ciudad de Zamora está más cerca de convertirse en una realidad. Así lo reconoció el sábado el obispo de Zamora, Fernando Valera Sánchez, quien detalló que "estamos poniendo ya fechas concretas y definiendo espacios".

El prelado avanzó que "habrá acuerdos posiblemente dentro del curso 2025-2026" y concretó que "en unos meses podemos tener el acuerdo firmado y la especialidad en concreto que podría venir a Zamora". Monseñor Valera calificó la iniciativa de "ilusionante", aunque lamentó que en "Zamora todo cuesta el triple de trabajo".

Respecto a los lugares que ocuparían los nuevos estudios universitarios, aludió a que "en principio los mismos que teníamos". En su momento el propio obispo citó las dependencias del antiguo convento de las Marinas, situado en pleno casco histórico, lo que, sin duda, ayudaría a revitalizar esta zona de la ciudad y previamente, para la futura Universidad del Duero, en la que están implicadas universidades internacionales, instituciones de Castilla y León y de Zamora, se barajó las instalaciones del Seminario San Atilano que cuenta con salas preparadas para la docencia.

No obstante, Fernando Valera recalcó que "todo lleva su proceso y creo que en noviembre podemos dar una respuesta".

