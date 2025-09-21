La pastelería de Zamora que se asienta en la última ubicación del mítico Bazar J: homenaje a los viejos almacenes

No hay ni un zamorano de más de 40 años que no pisara hace unas décadas el Bazar J, esos míticos almacenes en la capital al alcance de los vecinos de la provincia entera. El negocio se abrió para ampliar la famosa librería La Religiosa que Jacinto González fundó en torno al año 1900. Es el claro precedente en Zamora de lo que hoy en día conocemos como gran superficie y tuvo varias ubicaciones a medida que iba creciendo, la última, en la calle El Riego, la misma que hoy acoge en su interior una pastelería que le rinde homenaje con fotografías antiguas en su interior.

Fotografía de la fachada del antiguo Bazar J en el interior de lo que hoy es una pastelería, en El Riego. / A. O.

La primera ubicación del Bazar J. la tuvo en Renova y de ahí pasó a Santa Clara y San Torcuato.

Nada que no pudieras encontrar

Perfumería, bisutería, juguetes, vajillas, papelería, regalos... no había nada que no pudieras encontrar en el Bazar J. Además, si por algo se caracterizó el Bazar J era por su creación constante de empleo. Todo el mundo conocía a alguien que trabajaba allí.

Anuncio sobre el Bazar Jota. / A. O.

En sus mejores tiempos llegó a contar con una superficie de más de 1.000 metros cuadrados y una plantilla de alrededor de una treintena de personas que atendía con una cercanía deslumbrante a la gran cantidad de clientes que pasaban por allí cada día.

1994: el punto y final

A pesar de la buena marcha del negocio durante varias décadas seguidas, la apertura de grandes superficies en Zamora y los altos costes de producción en una oferta de mercado cada vez más competitiva hacía difícil asumir salarios y gastos generales. Por este motivo, en 1994 el mítico Bazar J cerró para siempre.