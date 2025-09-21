Una noche especial y musical con la cultura como telón de fondo: así ha sido la Noche Blanca del Románico en Zamora

Una noche especial, musical y con la cultura como telón de fondo: así ha sido la Noche Blanca del Románico en Zamora. Los conciertos nocturnos han regresado durante esta noche del pasado sábado a la capital con 27 actuaciones musicales simultáneas de grupos y artistas repartidos entre templos románicos y otros inmuebles claves del patrimonio zamorano como el Museo de Zamora, el Etnográfico de Castilla y León, el claustro del Palacio de la Encarnación o la Fundación Rei Afonso Henriques, pasando por exteriores como el Puente de Piedra o incluso por espacios privados como las casas del pintor Antonio Pedrero y del filósofo, poeta y ensayista Agustín García Calvo.

GALERÍA | La Noche Blanca del Románico de Zamora, en imágenes / Alba Prieto

