Una noche especial y musical con la cultura como telón de fondo: así ha sido la Noche Blanca del Románico en Zamora
Casi una treintena de conciertos en enclaves patrimoniales de la capital
T. S.
Una noche especial, musical y con la cultura como telón de fondo: así ha sido la Noche Blanca del Románico en Zamora. Los conciertos nocturnos han regresado durante esta noche del pasado sábado a la capital con 27 actuaciones musicales simultáneas de grupos y artistas repartidos entre templos románicos y otros inmuebles claves del patrimonio zamorano como el Museo de Zamora, el Etnográfico de Castilla y León, el claustro del Palacio de la Encarnación o la Fundación Rei Afonso Henriques, pasando por exteriores como el Puente de Piedra o incluso por espacios privados como las casas del pintor Antonio Pedrero y del filósofo, poeta y ensayista Agustín García Calvo.
Todo sobre la Noche Blanca, aquí:
