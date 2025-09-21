Medio siglo "congelando" innovación y tradición

Allá por el año 1974 la comida precocinada no era tan habitual como hoy en día. Los pucheros y los guisos eran los reyes de las cocinas zamoranas, pero también había quien ya empezaba a plantear otras ideas. Y el paso del tiempo ha demostrado que ese proyecto tenía (y sigue teniendo) futuro.

Freigel FoodSolutions se ponía en marcha hace 50 años en Roales del Pan con dos apuestas: pescado precocinado y empanadillas.

José Alfonso Herrero, director de planta.

Nacía así la marca Frinca, que en este medio siglo ha sabido evolucionar fusionando la "cocina de siempre" con la innovación y que en la actualidad ofrece una variada gama de productos congelados cárnicos como los nuggets de pollo y también productos como precocinados de queso, vegetales, cefalópodos y empanadillas.

Aplausos en la celebración del aniversario.

Muchos años de trabajo en los que la empresa ha llegado a posicionarse entre los mayores fabricantes de España de platos preparados congelados.

Aniversario

Para conmemorar esta fecha tan señalada, la compañía, perteneciente a la multinacional Goodlife Foods, celebró un evento en los Jardines del Rey con todos sus empleados.

En el acto tomó la palabra el director de la fábrica, José Alfonso Herrero, que agradeció su trabajo a todas las personas que han estado vinculadas a la empresa durante estos años. Herrero echó la vista atrás, pero también miró hacia el largo camino que todavía les queda por recorrer: "Entre todos tenemos que seguir construyendo un proyecto de futuro".

Directivos de la compañía durante el acto.

Freigel FoodSolutions cuenta con más de 300 colaboradores directos e indirectos, y en estos momentos está inmersa en un proyecto de ampliación de capacidad productiva que se traducirá en nuevos puestos de trabajo, afianzando así su posición en la provincia y dando un espaldarazo a la creación de empleo en Tierra del Pan.

La empresa mantiene además los valores que le han llevado hasta dónde está ahora: la mejora continua, la orientación hacia las personas, la ética y la pasión. Todo ello sin olvidar la calidad que se consigue con los productos de proximidad: "Queremos garantizar el origen de la materia prima, la excelencia en el proceso de fabricación y la optimización del canal de distribución".

La fábrica de Roales del Pan es una de las más grandes del grupo en España. Sus productos principales son cárnicos, quesos, tapas del mar, empanadillas y vegetales.n