Isabel Blanco inaugurará el Foro Nacional de Salud y Bienestar de Zamora

La vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco Llamas, será la encargada de inaugurar el Foro Nacional "Innovación saludable: ciencia, tecnología y personas". La cita se celebra el próximo martes 23 de septiembre en el Teatro Ramos Carrión de Zamora con la participación de a actores clave del ecosistema de innovación en salud de toda España que abordarán los principales avances y desafíos en el uso de la tecnología aplicada al bienestar y la autonomía personal.

El encuentro, organizado por los centros tecnológicos Cartif e ITCL, está enmarcado en el programa de financiación Centratec4, del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) de la Junta de Castilla y León, con el objetivo de acercar la tecnología a las empresas promoviendo la transformación de procesos que mejoren la calidad asistencial y fomenten la sostenibilidad.

El foro girará en torno a tres grandes retos estratégicos: la transformación digital de los servicios sociosanitarios, la valorización del conocimiento generado por la investigación sanitaria y el impulso de modelos de atención creados en un envejecimiento activo saludable. A partir de esta estructura, el fin es generar sinergias entre agentes de todo el país, compartir buenas prácticas y acelerar la transición hacia un sistema sanitario más inteligente, accesible y sostenible.

Para conseguirlo, la jornada se articula en ponencias a cargo de expertos nacionales e internacionales en tecnología, salud pública, atención sociosanitaria e innovación; mesas redondas y paneles temáticos; una zona expositiva interactiva con demostraciones tecnológicas, experiencias prácticas y presentaciones; y espacios de networking orientados a fomentar el diálogo.

Con la celebración de este evento Zamora se afianza como nodo clave en la estrategia de innovación regional en salud, reforzando el papel del Hub Tecnológico de la Aldehuela, donde CARTIF mantiene una presencia activa desarrollando soluciones aplicadas a las necesidades del entorno rural y del envejecimiento poblacional. En este contexto, el foro pretende consolidarse como un espacio de encuentro de alto nivel que favorece la colaboración interterritorial para la identificación de oportunidades conjuntas y el intercambio de soluciones innovadoras.