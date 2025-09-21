"Hay que innovar en los modelos de prestación de servicios de salud"

¿Qué supone que Zamora acoja el Foro Nacional de Salud y Bienestar?

Es un hito importante para nosotros. El foro es una acción de difusión en el marco de la Iniciativa Emblemática de Salud de Castilla y León, una apuesta de la Junta para la especialización inteligente de las regiones, en base a una política que viene de Europa y, por tanto, que esto se lleve a cabo en Zamora es muy importante al igual que otra serie de acciones que hacen que sea una zona con mucho potencial para desarrollar tecnología.

¿Qué objetivos principales persigue este encuentro?

El foro se celebra en el marco del programa de financiación Centratec4, del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León de la Junta y tiene como objetivo abordar tres retos que son los que se han estructurado en la iniciativa emblemática como es la transformación digital de los servicios sociosanitarios, incorporando las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, la robótica, la interoperabilidad o la explotación de los datos para dar unos servicios más eficientes. Otro gran objetivo es la valorización y difusión del conocimiento generado por la investigación sanitaria . Y por último, se centra en los nuevos modelos y la innovación en la prestación de servicios para el envejecimiento activo y saludable y cómo el desarrollo de tecnología puede servir para impulsar nuevas oportunidades y generar riqueza en la región.

¿Cuál es la visión del Área de Salud y Bienestar de Cartif?

El objetivo es impulsar todo el desarrollo que se hace en la tecnología para la prestación de servicios sociales de calidad y, en concreto, en la atención de las personas mayores. Es una línea estratégica que venimos desarrollando desde hace ya muchos años y que se asienta en dos líneas de actividad: el soporte a la decisión de los profesionales que dan servicio y los que toman decisiones a partir de la explotación de los datos que ha tenido un boom ahora con todo lo que es la inteligencia artificial, y el otro es toda la parte de robótica que trabajamos de rehabilitación física, social, de interacción y en dispositivos que llamamos mecatrónicos, que son dispositivos de apoyo para la vida autónoma, como, por ejemplo, los andadores y los bidés elevadores que ya se están fabricando en Zamora.

El avance de la inteligencia artificial está facilitando la interacción con la tecnología

¿Podría compartir algún ejemplo más de otras soluciones desarrolladas por Cartif que ya estén teniendo un impacto real?

En robótica de rehabilitación física hemos trabajado con la residencia MV de Camarzana de Tera y con otras empresas en desarrollar una herramienta para la tonificación y la rehabilitación física de personas que han sufrido un accidente cerebrovascular. En la parte de robótica social, hemos desplegado quince robots en las residencias públicas de Castilla y León, también en residencias privadas y en casas que viven personas con algún grado de dependencia o necesidad de apoyo para tanto el acompañamiento, el acceso a información y para poder detener alguna situación de riesgo que pueda suceder en el hogar.

¿Qué papel juega el Hub de la Aldehuela en este ecosistema de innovación?

El Hub ha servido para encontrar un lugar físico para lo que se venía haciendo a través del clúster SIVI (Soluciones Innovadoras para la Vida Independiente), que es una asociación que agrupa a un importante número de organizaciones públicas y privadas prestadores de servicios socio asistenciales, empresas de carácter tecnológico, grupos de investigación de universidades, centros tecnológicos y tercer sector con experiencia en el diseño, desarrollo y aplicación de soluciones tecnológicas innovadoras en los campos de envejecimiento activo y saludable, la salud mental y la vida independiente. El Hub de la Aldehuela es un lugar ya de encuentro y de toma de contacto en el cual se pueden hacer reuniones y se puede ver todo esto en concreto y tocar.

¿Qué tendencias ve en el futuro de la innovación en salud?

Este debate se va a plantear en el marco del Foro Nacional de Salud y Bienestar. Ahora, hay una necesidad de garantizar la calidad del servicio, pero nos enfrentamos a un problema demográfico y por eso hay que innovar en los modelos de prestación. Entonces ahí es donde surgen los problemas, pero también hay una oportunidad para generar las soluciones. Hay un conjunto grande de tecnología que cada vez la vemos más cerca y que se puede adaptar a necesidades reales, pero sin olvidar que la tecnología también implica ética y moral. Entonces si incorporamos soluciones tecnológicas desarrolladas en otros lados, implica incorporar ciertos valores éticos y morales adaptados a nuestra realidad.

La inteligencia artificial va a ser uno de los temas de los que se va a hablar en profundidad este Foro.

Exactamente. Las nuevas formas de utilización y cómo se puede incorporar en los servicios de una manera ética y que ayude a las personas para que estén más conectadas con su entorno y de qué manera pueden recibir un servicio más rápido y de mejor calidad.

¿Cómo se asegura que la innovación no se quede en el laboratorio sino que llegue al ciudadano?

En este punto el Hub de la Aldehuela es una oportunidad de poder tener un entorno controlado y seguro en el cual las soluciones tecnológicas se pueden utilizar y los usuarios pueden tener un primer contacto y dar una formación para poder prevenir cualquier mal uso o problema que pueda tener.

En estas pruebas, ¿cuál es la respuesta de los usuarios? ¿Creen sencillo incorporar su uso?

Lo importante es que les aporten valor a las personas y solucione el problema de una manera sencilla. La tecnología no tiene que ser compleja, tiene que ser de una interacción natural y el avance de todo lo que es la inteligencia artificial está permitiendo que las interfaces de interacción con la tecnología sean muy sencillas y simples de usar. De esa manera se rompen las barreras que existían de uso de la tecnología y es más fácil que aporten valor.

¿Cuáles son las próximas metas del Área de Salud y Bienestar de Cartif?

Lo que queremos es ser un instrumento que aporte valor en este pacto social que tenemos con la sociedad, que es trabajar para que las empresas de Castilla y León sean más competitivas a través del desarrollo de tecnología punta y que puedan competir en un mercado global a nivel mundial.

