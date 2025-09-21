Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fiestas de septiembre en Zamora: programa para hoy

Fin de semana de gastronomía, encajeras, La Ventana y Noche en Blanco

VÍDEO | Última edición de la Ventana Market / A. F.

Abril Oliva

Gastronomía, procesiones, visibilización del colectivo LGTBIQ+ de Zamora Orgullosa, conciertos, el mercado de tendencias La Ventana, el Mercado Medieval de Zamora... El programa de las fiestas de septiembre en Zamora capital sigue su curso con un completo abanico de actividades para todos los públicos que este fin de semana será especialmente intenso.

FIESTAS DE SEPTIEMBRE ZAMORA 2025: consulta aquí el programa completo

Aquí puedes ver las actividades previstas para este domingo en Zamora:

  • 21 DE SEPTIEMBRE, DOMINGO:

IX edición La Ventana Market: de 12 a 22 en los Jardines del Castillo.

Zamora disfruta de La Ventana Market: artesanía, música, gastronomía, talleres y diseño

F. E.

"Callejeando food fest". De 18 a 00.00 horas en la Plaza de Viriato.

