"La escuela rural sigue siendo una prioridad, mantenemos aulas con tres alumnos"

Segundo año al frente de la Dirección Provincial de Educación, ¿se afronta de manera diferente este nuevo curso, con la experiencia ya del año pasado?

Efectivamente, se inicia el curso de otra forma. Ha sido un año de trabajo intenso, viviendo en primera persona todo lo que se requiere para que el servicio educativo funcione y que lo haga en las mejores condiciones. Ha sido un año de aprendizaje, de compromiso, en el que he podido comprobar la magnitud y la complejidad que tiene gestionar la educación en nuestra provincia. Y lo que implica garantizar que cada alumno tenga las mejores oportunidades educativas. Todo ello ha sido posible bajo las directrices y el apoyo constante de la Consejería de Educación y de la delegación territorial de la Junta de Castilla y León, que marcan la hoja de ruta y acompañan al trabajo diario en cada dirección provincial.

Imprescindible, como todos los años, también la labor del equipo humano que tiene detrás.

Tanto en la Dirección Provincial como en los centros educativos. A todos ellos me gusta reconocer y expresar mi agradecimiento, porque sin su trabajo todo esto no sería posible. En primer lugar, quiero hacer un reconocimiento muy especial a la Secretaría Técnica y a todos los funcionarios que la integran, ya que su labor diaria es silenciosa, pero fundamental para que el engranaje educativo funcione. El personal del Área de Técnica de Construcción y Área de Inspección Educativa, por su mirada atenta, su rigor y cercanía con los centros. Son quienes velan por que cada proyecto se desarrolle con coherencia y siempre bajo marco normativo y sosteniendo la calidad del sistema educativo desde la base. Y de igual forma al Área de Programas Educativos y al equipo del CFIE de Zamora y Benavente, porque su labor diaria en el impulso de la innovación, en el asesoramiento a los centros y en el seguimiento y la coordinación de programas institucionales resulta esencial para dar respuesta a las necesidades de nuestras aulas y generar verdades oportunidades. Por supuesto, también a los servicios de Orientación Educativa, cuya labor resulta imprescindible para garantizar la atención personalizada al alumnado y el apoyo a las familias y ayuda, en definitiva, a los centros.

¿La labor de los equipos directivos de los centros también es fundamental para el buen inicio de nuevo curso?

Con su esfuerzo diario hacen posible que cada curso arranque con normalidad y que la vida de los centros fluya. Y, evidentemente, también todos los docentes, que son los auténticos protagonistas de cada aula y que con su vocación, cercanía y profesionalidad hacen posible que la educación tenga ese valor, ese impacto transformador que se necesita. Sin olvidarnos, desde luego, del otro pilar importante como son las familias, con las que siempre mantenemos una estrecha colaboración.

Se mantiene el número de alumnos y aumenta el de profesores, ¿son datos para la esperanza?

Es cierto que es muy poco significativo el incremento de estudiantes, pero es en positivo y eso es importante. Además, en estos últimos años hemos apreciado también un incremento a lo largo del curso de población que va llegando a Zamora, así que ese número de alumnos va a variar y, probablemente, significativamente, porque hay escolarizaciones a lo largo de todo el curso. Lo más importante es eso, que estamos llevando a cabo la incorporación progresiva del alumnado según el calendario escolar con total normalidad, garantizando esa incorporación ordenada de los alumnos en todas las etapas y asegurando que el curso arranque en condiciones plenas en toda la provincia.

¿Se nota la bajada de la interinidad con las últimas convocatorias seguidas de oposiciones?

Se va mejorando, efectivamente, tenemos datos en Zamora con los que podemos concretar que el cuerpo de maestros está en un 6,64% aproximadamente la tasa de interinidad, una reducción significativa, puesto que en el de Secundaria y resto de cuerpos está en torno al 18,11%. Estas convocatorias de forma continuada en los últimos años han ayudado a bajar esa tasa y dar una cierta estabilidad al profesorado.

Todos los años hay que lamentar ese cierre de aulas en los pueblos. El año pasado fueron seis, pero este curso tan solo una, la de Vadillo de la Guareña. ¿Supone un esfuerzo importante el mantener aulas con tan solo tres alumnos?

La escuela rural sigue siendo una prioridad para la Consejería de Educación y se hace una apuesta firme y muy importante por dar el servicio educativo en aquellas localidades donde hay, al menos, tres alumnos. En Zamora podemos sentirnos satisfechos de haber mantenido todos los centros en funcionamiento excepto el de Vadillo, que contaba únicamente con dos alumnos, que se han incorporado al colegio de Fuentesaúco. Y celebramos la reapertura del aula de Cubillos, perteneciente al CRA Tierra del Pan, con cinco alumnos, y la de Sanzoles, al contar en septiembre con una demanda de escolarización de tres alumnos, como ocurre en Castrogonzalo. Con cuatro alumnos están las aulas de Almaraz, Ferreras de Arriba, Torrefrades, San Juan del Rebollar y Coomonte, sumando también el aula de Infantil en Carbajales, para niños de cero a tres años. Es un esfuerzo importante para la administración mantener todas las horas y el profesorado que requiere un aula. Pero siempre con el objetivo de esa equidad territorial y de dar oportunidades a todos, pues la consejería pone los recursos humanos para mantener el funcionamiento de esos centros.

¿Qué papel ha jugado el Ayuntamiento de Cubillos para la reapertura de su escuela?

Fue el pasado mes de noviembre cuando nos demandaron que habría posibilidad de escolarización de niños de familias de nueva incorporación a la localidad y puso a disposición para ello el edificio que, en su momento, albergó la antigua escuela. Se comprometió a una adecuación de espacios y a ponerlos en condiciones óptimas para llegar a acoger el aula que se ha puesto en funcionamiento. En colaboración con el Área Técnica de Construcciones, se asesoró para que los espacios fueran con las dimensiones y requisitos que tiene que tener un espacio educativo en el momento actual. Y desde la Dirección Provincial de Educación se equipó el aula para que estuviera en las mejores condiciones posibles.

Es un privilegio poder contar con el Bachillerato de Música y Artes Escénicas

¿Qué tipo de maestros están en esas aulas, que dan servicio a estudiantes de diferentes edades y etapas?

Son grandes profesionales, porque en esas aulas unitarias el nivel de exigencia es mayor, aunque la formación de base sea la misma. Obliga a una organización a nivel curricular exigente, para dar a cada alumno lo que necesita. El profesor tiene sus programaciones para los distintos niveles del aula, todas las actividades preparadas y atiende de forma simultánea a cada uno de ellos. Es verdad que son grupos poco numerosos, pero esa heterogeneidad hace un poquito más compleja la tarea del docente.

Otra de las novedades de este curso es la incorporación del Bachillerato al IES Los Salados de Benavente, ¿era una petición demandada hacía tiempo?

Era una demanda del centro, por un lado, para dar continuidad a sus alumnos en unas enseñanzas que no tenían y una demanda también a nivel de la localidad. Con esto, completamos las distintas modalidades del Bachillerato en Benavente, dando nuevas opciones a los alumnos. También hemos consolidado en Zamora el primer y segundo grupo de Bachillerato general en La Vaguada y en el María de Molina y el segundo curso del Bachillerato de Música y Artes Escénicas en la Escuela de Arte. Es un verdadero privilegio poder contar en la provincia con esta enseñanza. La Consejería de Educación ha permitido su desarrollo para un número limitado de alumnos, pero que muestra gran interés y una vocación especial hacia esas enseñanzas tan específicas.

En todos los niveles, las nuevas tecnologías son importantes, ¿cómo están equipadas las aulas de Zamora en este sentido?

En estos últimos años ha habido una inversión importante por parte de la Consejería de Educación de poner en el área digital a todas las aulas de los centros educativos. Ahora mismo todos ellos cuentan con sus paneles digitales y sus recursos tecnológicos, aunque haya que ir haciendo alguna reposición, de la que se encargan los servicios centrales. Además, sabiendo de la necesidad y la importancia que tienen todos estos recursos en la Formación Profesional, se está haciendo una inversión importante en la preparación de las Aulas de Tecnología Aplicada a diferentes familias profesionales. En concreto, estamos en pleno proceso en el Claudio Moyano, Alfonso IX e IES Los Salados, dotando estos espacios educativos que modernizan ese aprendizaje mediante la incorporación de tecnologías y metodologías activas, adaptándose también al mercado laboral actual. También se implantará una Aula Ateca en el IES La Vaguada, destinada a la familia de Administración y Gestión.

La directora provincial de Educación, María Teresa Pérez, en su despacho. / Alba Prieto / LZA

Dentro de la FP surge este curso la posibilidad de estudiar por módulos, ¿en qué consiste?

Se trata de una de las opciones que la nueva Ley de Formación Profesional permite. De momento, se ha dictado una resolución para poder tener esta modalidad de formación modular más experimental en el CIFP Ciudad de Zamora, en el ciclo de Servicios de Restauración. Va a permitir cursar de una manera flexible módulos concretos, es decir, como una FP a la carta. Y va a facilitar que personas adultas o profesionales puedan actualizar su cualificación o tener certificados de profesionalidad. Progresivamente, se irá ampliando esta oferta a otras FP.

¿Ha sido un éxito de alumnado la puesta en marcha de los nuevos grados de FP?

La FP es un eje prioritario para la Consejería de Educación y para esta Dirección Provincial, desde donde ya anunciamos que íbamos a estudiar por dónde ampliar la oferta. Hemos ampliado y diversificado para responder también a demandas del sector productivo, intentando facilitar la empleabilidad de los jóvenes. Hemos puesto en marcha siete nuevas titulaciones de FP en la provincia y un nuevo ciclo de Artes Gráficas y Diseño en la Escuela de Arte. El CIFP Ciudad de Zamora implanta Técnico en Seguridad, único en Castilla y León junto con un centro en Valladolid, y el grado básico de Actividades Domésticas. El IES Los Salados con los ciclos de Farmacia y Parafarmacia y de Atención a la Situación de Dependencia. En el IES León Felipe, el grado superior de Marketing y Publicidad y el básico de Servicios Comerciales. La Escuela de Arte tiene el grado superior de Animación, dentro de las enseñanzas artísticas. Y el IES Río Duero un curso de especialización en Restauración de Vehículos Históricos, un título singular que solo se imparte aquí. La acogida ha sido muy positiva, tenemos todos los ciclos funcionando, algunos de ellos con una altísima demanda, lo que demuestra ese interés del alumnado en estas nuevas enseñanzas y la conexión de esta oferta con las necesidades reales del mercado laboral.

Como cada verano, ha habido inversiones en Zamora para el arreglo de centros educativos, ¿cuáles destacaría?

Todas ellas eran necesarias. Trabajar en el verano es bastante estresante, por los plazos que se manejan, pero se ha colaborado en mejorar algunos espacios significativos, como los patios de Infantil de los colegios Alejandro Casona y Alcañices. En el CRA Vía de la Plata se han mejorado los espacios exteriores, pero yo pondría también el foco, más allá de estas intervenciones, en la planificación de las nuevas infraestructuras que han sido largamente demandadas por la comunidad educativa y que ya están en la fase de proyecto y próxima ejecución, lo que va a suponer un paso adelante significativo en la dotación de servicios básicos y en la mejora de la calidad educativa. Se trata del nuevo comedor en el colegio Fernando II de Benavente y el gimnasio del CEIP La Viña.

También la consejería da un nuevo empuje a las obras del Conservatorio del Música, con una inyección de nueve millones de euros. ¿Qué avances se podrán hacer?

Se trata de una obra centralizada y la planificación concreta la tiene la consejería. Conocemos este impulso de dotación económica para esta anualidad próxima del 2026 y ello nos lleva a pensar que el ritmo de la obra que se retomó en marzo pueda avanzar poco a poco, esperando que a lo largo del año que viene veamos avances significativos.

¿Qué relación mantiene con las asociaciones de padres?

Son un pilar básico del proceso educativo y por ello trabajamos con las familias a través de los presidentes de las ampas o de la junta de la FAPA de forma habitual, con reuniones periódicas para coordinar distintos aspectos, plantear situaciones y poder escuchar aquellas demandas o sensibilidades de cada uno de los sectores para intentar, entre todos, buscar una solución. La implicación y la colaboración con los centros es fundamental para que podamos construir esa comunidad educativa fuerte y cohesionada.

¿Qué espera de este curso 2025-2026?

Que cada centro de Zamora pueda desarrollar su labor con normalidad y que los alumnos encuentren en la escuela un espacio de aprendizaje exigente pero también cercano y motivador. Nuestro reto es mantener la buena trayectoria de estos últimos años asegurando la calidad educativa, reforzando la convivencia positiva en las aulas, ofreciendo a los jóvenes herramientas que les permitan construir un futuro laboral esperanzador y buscando también esa formación en valores que la escuela debe hacer. Cada inicio de curso es una nueva oportunidad y este lo afrontamos con la confianza de que nuestro sistema educativo seguirá respondiendo a las familias y a los alumnos con excelencia. En Zamora, seguimos apostando por una educación de calidad, por la escuela rural, por la formación profesional vinculada al empleo, por la innovación, por la digitalización de las aulas, por unos servicios educativos que favorezcan la conciliación familiar. Nuestro objetivo es que cada alumno, viva donde viva, tenga las mismas oportunidades de aprendizaje y de desarrollo personal. Nuestro mayor deseo es que, al final de este curso, podamos decir que hemos crecido como comunidad educativa, garantizando la igualdad de oportunidades para todos.

