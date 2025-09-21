Don Ramón y sus centenarios

Quienes formamos parte de la comisión organizadora de los actos del primer centenario de la muerte de don Ramón Álvarez, allá en abril de 1989, ¡hace treinta y seis años ya, se dice bien!, aún recordamos los distintos actos que tuvieron lugar entonces. Sin duda, el más destacado fue la magna exposición de sus grupos escultóricos, imágenes de la Pasión y algunas otras de devoción popular en las naves de la Catedral durante un mes, por los días de abril y mayo. Por aquellas mismas fechas vio la luz el libro de su biografía, trabajo elaborado por el historiador José Andrés Casquero que, partiendo de escasas fuentes como las de Ursicino Álvarez y Carlos Rodríguez Díaz, sus únicos biógrafos hasta entonces, nos acercó a la figura del imaginero buceando en distintos archivos de la ciudad y provincia, municipales, estatales y eclesiásticos, aportando en su valioso trabajo numerosos detalles hasta entonces desconocidos de su vida. Al margen de la biografía, la publicación se completó con un pormenorizado estudio de la sociedad zamorana en los tiempos de don Ramón, que alcanzaron casi plenamente todo el siglo XIX, que realizó el profesor Miguel Ángel Mateos Rodríguez y unas notas analíticas muy precisas sobre la obra escultórica del imaginero, redactadas por el profesor Jesús Urrea, entonces director del Museo Nacional de Escultura de Valladolid.

Además, la comisión promovió la colocación de una placa conmemorativa de la efeméride, en bronce, en la fachada de la casa del imaginero en la calle de Balborraz, el rezo de un responso y ofrenda floral ante su sepultura en el cementerio de San Atilano y el concierto de marchas procesionales dedicadas a sus grupos escultóricos e imágenes, que ofreció la banda de música del Consorcio de Fomento Musical de la ciudad.

Placa colocada en 1989 en la casa de Ramón Álvarez, en Balborraz, con motivo del centenario de su fallecimiento. / José Luis Fernández

Se confeccionó para su venta una medalla en bronce conmemorativa y Correos puso en circulación un matasellos que recordó también el acontecimiento a nivel nacional con la correspondencia expedida en Zamora durante aquellos meses. En conjunto, una conmemoración digna de la popularidad del homenajeado y de gratitud hacia su obra. Fue posible gracias al patrocinio de la Diputación Provincial, y la colaboración de los ayuntamientos de Zamora y de Coreses, las entidades Caja Zamora, Caja Salamanca y Caja Rural, con la coordinación y dirección del Instituto de Estudios zamoranos "Florián de Ocampo" cuyo presidente, Miguel Ángel Mateos Rodríguez, estuvo al frente de la citada comisión organizadora. Por supuesto la colaboración del obispado, cabildo catedral, cofradías y parroquias fue indispensable en la organización de la exposición.

1925, el primer centenario del nacimiento del imaginero coresino

Ya en 1925, en el primer centenario de su nacimiento, la Casa de Zamora en Valladolid, origen y motor de la celebración, organizó una serie de actos que contaron con la valiosa colaboración de dos personas ligadas a Zamora y a la figura del imaginero, fundamentales en la elaboración y éxito de la efeméride. Ambos residían en esa ciudad y fueron los promotores de los distintos actos que tuvieron lugar en nuestra ciudad por aquellos días de septiembre. Uno de ellos era zamorano, Carlos Rodríguez Díaz, redactor jefe de "El Norte de Castilla", biógrafo de don Ramón, magnífico escritor y poeta de nuestra Semana Santa y excelente acuarelista.

El otro era don Ramón Núñez Fernández, profesor de escultura de la Escuela de Artes, Industrias y Oficios artísticos de la vecina ciudad de la que sería director algunos años y adjunto de anatomía de la Facultad de Medicina de su Universidad. Ramón Núñez, sin ser zamorano de nacimiento, estaba íntimamente ligado a la ciudad y a la figura del imaginero homenajeado ya que había sido su profesor y maestro en los inicios de su prolífica carrera, cuando residió en la ciudad. Núñez, tras su estancia en Santiago de Compostela donde fue profesor de escultura de la Escuela de Artes e Industrias de aquella ciudad, se trasladó a la misma escuela en Valladolid en 1911.

Nuñez diseñó y ejecutó en mármol la placa conmemorativa del centenario, colocada en la fachada de su casa de Balborraz y modeló en escayola el busto, el primer y único busto de don Ramón Álvarez del que se han hecho después algunas copias en bronce, (Museo de Semana Santa, monumento en Plaza Mayor en Zamora y monolito en el parque del Arroyo en Coreses). El original se encuentra depositado en las dependencias del ayuntamiento del pueblo. De aquella conmemoración salió la posibilidad, luego confirmada, de que Ramón Núñez realizase el paso de "la Sentencia de Jesús" para la cofradía de la Vera Cruz en 1926 y al año siguiente el del "Retorno del Sepulcro".

Don Ramón y sus centenarios

No hace aún muchos años, en 2014, al cumplirse el 125 aniversario de su fallecimiento, la Junta pro Semana Santa volvió a situar a don Ramón Álvarez en el eje cultural de sus actividades, con la organización de una nueva exposición de algunas de sus obras, treinta y tres en total, la mayoría de ellas muy poco conocidas. Asimismo patrocinó, con el apoyo de Diputación, Ayuntamiento e Instituto de Estudios Zamoranos "Florián de Ocampo", la edición del libro "Ramón Álvarez", en el que el historiador José Andrés Casquero aporta nuevos datos biográficos del imaginero en su estudio titulado "Ramón Álvarez revisitado". José Ángel Rivera de las Heras ofrece un trabajo minucioso sobre su obra, acompañada de precisos datos y de espléndidas fotografías de todas y cada una de ellas, incrementando de forma sustanciosa el arco de obras del imaginero al sumar aquellas otras que ha ido descubriendo en distintas iglesias de la diócesis y que, como responsable del Patrimonio diocesano, ha datado en todos estos años.

Ahora, en el segundo centenario de su nacimiento, Coreses, su pueblo natal, con su ayuntamiento al frente, ha tomado la iniciativa de esta conmemoración con numerosas actividades celebradas a lo largo del año, dignificando su vida y obra y mostrando el orgullo de tener entre sus hijos más ilustres al admirado imaginero. Loable esfuerzo, recompensado por la asistencia masiva de sus vecinos y de otros lugares de la provincia.

La muestra "Espejo del alma" permite contemplar de cerca y mirar al rostro de 28 obras del imaginero, que supo como nadie retratar con absoluto rigor la humanidad, de forma sencilla pero conmovedora

Por su parte, la Diputación Provincial se suma ahora a esta conmemoración con una nueva exposición de algunas de sus obras. Para ello ha contado con la inestimable colaboración de las cofradías integradas en la Junta Pro Semana Santa, y otras cofradías y parroquias de las diócesis de Zamora, Valladolid y Astorga.

Una exposición con una nueva perspectiva

Esta exposición tendrá una nueva y original perspectiva. Generalmente sus imágenes se encuentran situadas en pasos procesionales, hornacinas y altares, a una altura en la que el espectador no puede contemplar con toda precisión los rostros, gestos y miradas que les dio don Ramón, la perfección con que talló sus imágenes. Ahora se acercan al espectador para que éste pueda admirar la naturalidad con que esos rostros y gestos definen virtudes o imperfecciones humanas, expresan abnegaciones y sufrimientos, ofrecen alegrías y piedades. Muchas de esas caras invitan a la compasión y a la oración. Ese es, a nuestro juicio, el mayor acierto del imaginero zamorano, al margen de las limitaciones de tiempo y de dinero que condicionaron muchas de sus obras, el haber conseguido dotar a sus imágenes de un verismo sencillo, nada exagerado ni plañidero, tanto para provocar la emoción y el fervor como la repulsa o la indiferencia en algunos otros casos.

Una de las cualidades más destacadas de su obra, si no la mayor, fue la de acertar a retratar con absoluto rigor la humanidad, sencilla pero conmovedora, de sus imágenes y, sobre todo, la de haber conseguido traspasar a sus semblantes los sentimientos, piadosos o no, de la figura que se le solicitaba, fuera destinada a un altar o a un paso de procesión o a las dos misiones a la vez, fueran advocaciones de la Virgen María en cuadros de dolor o de gozo, de Jesús en algunos momentos de su Pasión, Muerte y Resurrección, de otras figuras principales de la Pasión, o de santos varones populares enraizados en la piedad ancestral de muchos de nuestros pueblos. Esa es la razón porque la que esta exposición que ahora se abre, recibe el título de "Espejo del alma". Si la expresión popular tan antigua afirma que la cara es el espejo del alma, veintiocho imágenes lo explicarán mucho mejor.

Suscríbete para seguir leyendo