Movilidad
El Día de la Bici crece con más participantes de todas las edades
La ruta, que empezó y concluyó en la Plaza Mayor de Zamora, recorrió diversas calles de barrios como Olivares, San Frontis o Pinilla
Exitosa jornada del Día de la Bici en Zamora con alrededor de medio millar de inscritos. Cifra "bastante superior a la del año pasado", indica el concejal de Obras y Movilidad, Pablo Novo. En concreto, 420 apuntados al sorteo, a los que se suman muchas más personas que pedalearon junto a la comitiva que inicio su ruta en la Plaza Mayor para proseguir por diversas calles de barrios como Olivares, San Frontis o Pinilla, antes de regresar al punto de partida donde se puso fin a la cita con el sorteo de dos bicicletas.
Actividad destacada en la Semana Europea de la Movilidad que concluye este lunes en el que el autobús urbano será gratuito. Además, de 17.30 a 20.00 horas se realizará un taller de puesta a punto de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) en La Marina en el que, sin coste alguno, cualquier persona que lo desee podrá hacer una revisión gratuita de su patinete eléctrico y otros vehículos englobados en esa categoría.
Programa en el que ha tenido un especial protagonismo el parkour con el fin de "visibilizar una práctica deportiva que cada día cuenta con más participantes", comenta Novo. Talleres que han completado el cupo de inscritos en una Semana de la Movilidad que desde el consistorio se quiere seguir impulsando incidiendo en la formación y la "visibilidad de los espacios públicos transformados, en los que a día de hoy se pueden realizar actividades que antes no se podían hacer", añade el edil.
