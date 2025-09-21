El compositor David Rivas escribe la música de "Esperanza"

Su relación con la Fundación de Las Edades del Hombre comenzó cuando su Toro natal albergó la muestra de arte sacro. Desde entonces, el compositor David Rivas se ha encargado de realizar el acompañamiento musical para seis ediciones y nuevamente, como compositor de cabecera, lo hará para "Esperanza" en Zamora, ciudad con la que el músico mantiene una estrecha y fluida relación.

El artista tiene claro que su música original tiene que sumar. "El espectador tiene una serie de sensaciones producto de la propia obra de arte, del propio continente... y la música tiene que ser un complemento, en un segundo plano en cada exposición, para que el visitante, al final, viva una inmersión artística completa", sintetiza.

David Rivas en un concierto. / Cedida

Para esta ocasión, el compositor ha tenido muy presente dos aspectos, por un lado el guion, confeccionado por el también toresano José Manuel Chillón, y por otro, las obras seleccionadas. A partir de estas dos premisas el músico ha alumbrado una creación donde "trato de jugar siempre con esa carga extra musical para plasmar ciertas sensaciones que se puedan relacionar, aunque de una forma abstracta, con lo que el guion narra".

Piezas

La banda sonora de "Esperanza" la integran 18 piezas de música distribuidas en cuatro bloques con una duración de "una hora y diez minutos". En el primero de ellos, que será el que podrá escucharse en el templo de San Cipriano, las piezas están orientadas a "la recepción", en tanto que los tres capítulos que acogerá el primer templo diocesano "he ido creando en función de su extensión para acompañar el caminar del visitante".

Materiales

David Rivas compone en su estudio con ordenador valiéndose de librerías de sonido donde puede recurrir a múltiples instrumentos y voces. "Juego con todas las emociones y se van a escuchar pianos, violoncelos, secciones de cuerda pero sintetizadas... hasta auroras boreales incluso campanas y coros" enumera.

El músico toresano. / Cedida

Como novedad el toresano ha introducido "guitarras medievales, que son un poquito más recogidas que no te llevan al flamenco, porque me pegaban con alguno de los capítulos" adelanta. El compositor, fiel a sí mismo, ha escrito "un leitmotiv que se va repitiendo en diferentes momentos de la composición para que la gente lo reconozca y al escucharlo lo medio cante" explica.

El conocer perfectamente los espacios expositivos ha sido un aliado en su hacer. Atestigua que la monumentalidad de la "Catedral me ha ayudado mucho. He estado condicionado, en el buen sentido, por la propia seo que me ha llevado a hacer una música en algunos momentos muy solemne y con una carga emocional extra".

El resultado podrá descubrirse a partir de octubre y podrá llevarse a casa en formato CD.

Suscríbete para seguir leyendo