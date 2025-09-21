Cárabos urbanos en Zamora: naturaleza salvaje

Oír el trémulo ulular del cárabo supone percibir la genuina voz de la naturaleza salvaje llamándonos desde la profunda oscuridad del bosque nocturno. Del bosque…o de un parque urbano, pues cada vez son más abundantes los ejemplares de esta misteriosa ave que se adaptan a vivir en ámbitos ciudadanos.

Otras estrigiformes o rapaces nocturnas, como el mochuelo, el autillo o la lechuza -que se alimentan de invertebrados y/o de pequeños roedores- acusan la falta cada vez mayor de presas y de cazaderos y por ello se han enrarecido enormemente en el interior de las ciudades, donde hasta hace poco resultaban frecuentes. La negativa tendencia de estas tres especies en la ciudad de Zamora constituye un buen ejemplo de la debacle. Sin embargo, el cárabo se adapta a la perfección a las circunstancias adversas, con una dieta flexible que incluye la posibilidad de sustentarse a base de pequeñas aves, tales como gorriones o estorninos, todavía frecuentes.

Cárabos urbanos / Zamora Biodiversa

En las riberas del río Duero de Zamora

En la ciudad de Zamora siempre hubo una pequeña población de cárabos asentada en las islas y riberas arboladas del río Duero, compuesta por no más de tres o cuatro parejas reproductoras. Pero hace una década comenzaron un proceso de expansión que los llevó a establecerse, primero en el bosque urbano de Valorio y, algunos años más tarde, a dar el salto a las áreas ajardinadas del casco urbano, donde hoy día su presencia resulta habitual. De modo que si, en medio de la vigilia o del paseo nocherniego, le parece escuchar su voz vibrante y misteriosa, no piense que se está volviendo loco: es el espíritu de los bosques que regresa reclamando las antiguas posesiones de sus ancestros.