Iglesia
La Virgen de la Saleta estrena un nuevo manto
La prenda la han realizado un grupo de voluntarios a lo largo de los últimos 7 años
La Virgen de la Saleta estrena con su triduo un nuevo manto realizado a lo largo de los últimos siete años por un grupo de voluntarios que han participado en un taller impulsado desde la cofradía que la honra.
La prenda mide "lo mismo que el manto que tenía del siglo XIX, unos dos metros y medio de ancho y de largo", explica el profesor de bordado Manuel Jiménez Villarino, quien, a lo largo de este tiempo, ha contado con tres alumnos de manera habitual.
Está realizada en terciopelo de seda en un tono granate "lo más parecido al que tenía la imagen, aunque las tintadas de ahora no son iguales que las del siglo XIX".
El dibujo, diseñado por Jiménez Villarino, es "isabelino" del tipo de mantos de la Soledad, de Nuestra Madre o las túnicas del nazareno del Cinco de Copas o del de la Caída.
El manto original le llegaba a la imagen "un poco por debajo de la cintura" y el ahora confeccionado tiene esta misma característica. "Le queda como un poquito por debajo de la cadera y le cae haciendo pliegues viéndose el forro rosa que tiene por dentro" describe Manuel Jiménez Villarino, quien bordó los bolsos que portan el niño y la niña del conjunto escultórico y las zapatillas de la Virgen, donadas por un hermano.
La vestimenta, efectuada en hilo de oro, presenta una estrecha cenefa alrededor formada "por cadenas y flores", mientras que la greca interior presenta un tema vegetal con " hojas de cardo grandes, flores de la pasión o margaritas", describe el profesor.
Además, los asistentes al taller, una media docena a lo largo de este tiempo entre los que había también un hombre, "han empleado las puntadas propias también del XIX y han colocado unas perlas naturales que ha donado uno de los alumnos del taller para enriquecer la prenda".
El adorno para la imagen que hiciera Ramón Álvarez pudo verse anoche por primera vez en la calle en la procesión popular en el inicio del triduo que prosigue el sábado a las 20.00 horas y el domingo a las 13.00 horas en el templo de San Torcuato.
