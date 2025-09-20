La Universidad Pontificia fijará en "cuestión de meses" qué estudios vendrán a Zamora

El proyecto de que la Universidad Pontificia de Salamanca cuente con estudios en Zamora está más cerca de convertirse en una realidad.

Así lo ha reconocido el obispo de Zamora, Fernando Valera Sánchez, quien ha indicado que “estamos poniendo ya fechas concretas y definiendo espacios”. Ha añadido que “habrá acuerdos posiblemente dentro del curso 2025-26” y ha precisado que “en unos meses podemos tener el acuerdo firmado y la especialidad en concreto que podría venir a Zamora”

Monseñor Valera ha calificado la iniciativa de “ilusionante”, aunque ha lamentado que en “que en Zamora todo cuesta el triple de trabajo”.

Respecto a los lugares que ocuparían los nuevos estudios universitarios, ha comentado que “en principio los mismos que teníamos”, en su momento se habló del antiguo convento de las Marinas y previamente de dependencias del Seminario San Atilano. No obstante, Fernando Valera ha hecho hincapié en que “todo eso lleva su proceso y creo que en noviembre podemos dar una respuesta”.

El máximo responsable de la Diócesis de Zamora ha efectuado estas declaraciones con motivo de la celebración de la primera asamblea diocesana del curso que ha reunido en el Seminario San Atilano a unos 150 agentes de pastoral de todo el territorio diocesano.

En ella “nos vamos a plantear cómo cada cristiano tiene una vocación propia como el laico, como el sacerdote, el diácono, como los religiosos, las religiosas tenemos una vocación para el servicio y para la entrega para poner lo mejor de esta Iglesia de Zamora al servicio de esta sociedad”.