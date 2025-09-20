La ruta de pinchos por Zamora diseñada por ChatGPT

¡Uno que síiii, tres que nooo! Solo si eres de Zamora entenderás lo que significa esto. Si escuchas esto en una conversación en cualquier lugar del mundo -con canturreo y alargamiento de la "í" y la "o" incluidos-, se trata de un grupo de zamoranos sin duda alguna. La traducción para quien no sea asiduo al tapeo zamorano sería esta: "Un pincho moruno que pique y tres que no".

A los zamoranos les encanta salir de pinchos y quien pisa la ciudad se mimetiza en el ambiente del tapeo. Si le preguntas al ChatGPT por qué a los zamoranos les gusta tanto salir de pinchos, la respuesta es clara como el agua:

"A LOS ZAMORANOS LES GUSTA SALIR DE PINCHOS PORQUE ES GASTRONOMÍA DE PRIMERA EN RACIONES PEQUEÑAS, UNIDO A LA BUENA CONVERSACIÓN, UN VINO DE CALIDAD Y UN CASCO HISTÓRICO IDEAL PARA PASEAR"

En definitiva, más que una comida, es una experiencia colectiva y cultural que forma parte de la identidad local.

Ruta de pinchos

La Inteligencia Artificial es capaz también de hacerte una buena ruta de pinchos por Zamora, aunque si no eres de aquí quienes mejor te pueden guiar son los propios zamoranos.

Entre las zonas para tapear, la primera por excelencia que no puede faltar es la de “Los Lobos”, famosa por sus pinchos morunos y ambiente. La ruta te lleva también por el casco antiguo, en concreto, por la calle de Los Herreros, con numerosos bares tradicionales para saciar tu sed y tu apetito. El itinerario no olvida la zona de Alfonso de Castro para picotear algo mientras paseas.

Bares sugeridos para una tarde-noche de tapeo

Aquí tienes un plan para aprovechar bien el tapeo moviéndote a pie:

Comienza por el casco antiguo / calle de los Herreros: Bar Abuelos, Bar Bayadoliz → tapas suaves para ir abriendo boca. Dirígete a la zona de Los Lobos y Horno de San Torcuato: Bar Lobo → La Casa de los Pinchitos → Bar Caballero. Aquí ya suben los sabores, los pinchos morunos, la salsa, etc. Acaba en Alfonso de Castro → Bar Bambú para algo distinto, los tiberios, copita de vino, ambiente relajado para terminar la velada.