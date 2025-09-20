Ocho municipios de Zamora reducirán el consumo eléctrico de sus instalaciones de alumbrado público

La Diputación de Zamora ha adjudicado el Proyecto integral de renovación de las instalaciones de alumbrado público en municipios de la provincia, Zona 4, con una inversión total de 1.483.633,28 euros, financiada a través del Programa DUS 5000, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Tras un proceso de licitación en el que concurrieron once empresas, el proyecto se ha distribuido en ocho lotes de actuación que permitirán modernizar el alumbrado en distintos municipios de la provincia.

Las adjudicaciones, con sus respectivas cuantías, son las siguientes:

Lote 1. Valdescorriel → Sistélec Iván S.L. – 140.086,54 €

Lote 2. Arcos de la Polvorosa → Sitelec Global de Servicios y Obras S.L. – 148.676,20 €

Lote 3. San Cebrián de Castro → Aceinsa Salamanca S.A. – 174.681,91 €

Lote 4. Santovenia del Esla → Electromontajes Maye S.L. – 129.353,49 €

Lote 5. Villanázar → Electromontajes Maye S.L. – 152.887,10 €

Lote 6. Manganeses de la Polvorosa → Sistélec Iván S.L. – 161.326,00 €

Lote 9. Arquillinos → Electrotecnia Monrabal S.L.U. – 139.964,58 €

Lote 10. Cañizo → Electrotecnia Monrabal S.L.U. – 137.413,65 €

Lote 11. Friera de Valverde → Sitelec Global de Servicios y Obras S.L. – 174.398,00 €

Lote 12. Santa Clara de Avedillo → Sitelec Global de Servicios y Obras S.L. – 125.846,81 €

El proyecto, financiado con cargo al Real Decreto 692/2021, tiene como objetivo la sustitución de luminarias y sistemas de alumbrado por otros más eficientes y sostenibles, lo que permitirá un ahorro energético significativo, la reducción de emisiones de CO₂ y la mejora de la calidad de vida en los pueblos beneficiados.

"Este tipo de proyectos demuestran el compromiso de la Diputación con los municipios más pequeños, que gracias a estas inversiones pueden acceder a instalaciones modernas y sostenibles, contribuyendo además a la lucha contra el cambio climático y al ahorro económico de sus ayuntamientos", indica el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez.

PROGRAMA DUS 5000 EN ZAMORA

El Programa DUS 5000, coordinado por la Diputación de Zamora y financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), contempla en la provincia una inversión global de más de 9 millones de euros. En total, el programa permitirá la renovación de más de 11.500 puntos de luz en 44 municipios de la provincia, la instalación de 1.287 nuevos puntos de luz en zonas con déficits de iluminación y la puesta en marcha de 222 cuadros eléctricos con tecnología de telegestión.

Estas actuaciones supondrán un ahorro energético medio superior al 50% para los municipios beneficiarios, contribuyendo al mismo tiempo a la sostenibilidad, el ahorro económico y la mejora de los servicios públicos en el medio rural.