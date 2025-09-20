Los motivos por los que han proliferado las tiendas de "Compro oro" en Zamora

La proliferación de tiendas de "Compro Oro" en España es una realidad y Zamora no es la excepción, con la apertura de dos nuevos establecimientos en zonas muy céntricas de la ciudad que han llamado la atención de los zamoranos. Sobre todo, porque ya no son los típicos locales pequeños con una ínfima pecera y alguien tras un cristal, sino que ahora tienen el aspecto de verdaderas joyerías de lujo. Al final y al cabo, es con lo que trabajan: con joyas de alto valor.

La apertura de estas nuevas tiendas se debe a dos cosas: a la incertidumbre económica, por un lado, y al incremento del precio del oro, por otro. Sobre este último aspecto, el oro vale el triple que hace una década, según Inversoro.es. Estos dos factores convierten a este metal precioso en un refugio de valor atractivo tanto para quienes buscan vender sus joyas en momentos difíciles como para quienes desean invertir. Estos negocios responden a la necesidad de liquidez de las personas y al interés creciente en el oro como activo de inversión seguro.

Este tipo de locales ofrecen una "tasación honesta" así que si tienes joyas olvidadas en el cajón que sabes que no te vas a poner y que a tu descendencia no le interesan, este es el momento de deshacerte de ellas.

Fachada de una de las nuevas tiendas de oro en Zamora capital. / Cedida

Si el valor sentimental te pesa, has de saber que el proceso puede ser reversible con la posibilidad de recuperarlos más adelante si es la necesidad de metálico lo que te lleva a venderlos.

¿Cuánto vale el oro?

El valor de un gramo de oro hoy es aproximado a los 99 a 100 euros. Su precio exacto varía constantemente según si es para comprar, para vender o en función del tipo de oro, es decir, de los quilates ya que no es lo mismo el metal de 24 quilates que de 18, este último, menos puro y, por tanto, más barato. La cotización spot, que es el precio de mercado internacional, se actualiza continuamente. Aquí puedes ver el precio del oro a tiempo real.