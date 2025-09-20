Planes
Las marionetas y la narración recalan en la Biblioteca Pública deZamora
Los múltiples clubes de lectura destinados a adultos y a jóvenes reanudan su actividad tras el parón por el verano
Las marionetas y la narración oral aterrizarán la próxima semana en la Biblioteca Pública de Zamora, institución ha programado diversas actividades para públicos muy variados en las próximas jornadas.
El centro cultural ha cerrado la tercera semana de septiembre con una doble sesión de microteatro con los espectáculos de "Penélope Glamour" y "NS/NC. No sabe, no contesta", desarrollados el viernes en el salón de actos, mientras que hoy sábado tendrá lugar las 12.00 horas el espectáculo de "El Principito Freak Show", con AnimArts Producciones.
La Pública ha planteado una doble propuesta de narración oral a cargo de Carmen Sara y Luis Guitarra el viernes día 26 de septiembre. Los artistas de Huelva y de Madrid pondrán en escena "Un fabuloso regalo", un espectáculo para público familiar con menores a partir de 4 años a las 18.00 horas, mientras que a las 19.30 horas y destinado a jóvenes a partir de 16 años y adultos realizarán "Dime lo que cuentas y te diré qué canto".
El salón de actos de la antigua Casa de la Cultura acogerá el sábado 27 de septiembre el espectáculo "El circo de las marionetas" de Alauda Teatro, dentro del ciclo Biblioescena2025.
La función de marionetas de hilo, planteada para un público familiar con niños a partir de 3 años, comenzará a las 12.00 horas con entrada libre hasta completar el aforo.
Club de lectura
Por otro lado, la próxima semana echan a andar los clubes de lectura tras el parón veraniego. El centro tiene desde un club dedicado al cómic, dirigido a público mayor de 18 años, pasando por varios de lectura tradicional pensados para adultos sin olvidar el que funciona desde hace bastantes años en la sección de Infantil, orientado a aficionados a leer con edades comprendidas 13 y 16 años, bautizado como "Los viernes nos vemos en la biblio".
Exposición
A mayores, la sala de exposiciones alberga una interesante propuesta que lleva por título "Maravillas en las sombras".
La muestra, impulsada desde las Jornadas Internacionales de Magia de Zamora, ofrece la posibilidad de conocer las impactantes fotografías que ha tomado Mattia Bidoli, trabajador humanitario, fotógrafo y mago, en sus múltiples viajes a territorios en conflicto.
Las instantáneas plantean un viaje visual por algunas de las regiones más remotas y afectadas por el conflicto.
Las imágenes seleccionadas aproximan a contextos de extrema fragilidad, al sufrimiento de los niños que, pese al dolor, todavía son capaces de sonreír y evidencian que, ante todo, son niños.
