De la Higuera aspira a un segundo mandato al frente del Espíritu Santo

Antonio de la Higuera volverá a presentarse en las elecciones a la presidencia de la Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo del Espíritu Santo.

El hasta ahora abad ha confirmado a este medio que remitirá su candidatura e irá "con un equipo nuevo y con ganas de trabajar para los próximos cinco años".

De la Higuera, vinculado a la hermandad desde su fundación, con anterioridad ha sido viceabad durante el mandato de Juan Antonio Haedo y ha capitaneado la penitencial desde octubre de 2020.

Los cofrades de la Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo del Espíritu Santo están convocados para elegir a un nuevo abad el próximo 4 de octubre en el Seminario San Atilano.

El cabildo mayor (asamblea general) tiene como único punto del día, además del rezo de preces, la elección del máximo responsable de la hermandad que tendrá lugar entre las 17.00 y las 20.00 horas.

Candidatos

Los hermanos que deseen presentar su candidatura para ser presidente tienen que remitir una carta certificada a nombre del secretario (Enrique Calvo Sampedro) hasta el próximo el 2 de octubre a las 12.00 horas al apartado de correos 323 de Zamora donde figure "bien visible" la palabra "candidatura".

En la misiva enviada a los cofrades recuerdan que tienen derecho de voto los mayores de 18 años que "estén al corriente del pago de las cuotas" y para ejercerlo hay que presentar un documento oficial que acredite su personalidad, ya sea el DNI, el pasaporte o bien el carné de conducir.

