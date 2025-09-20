Un paseo por La Ventana de Zamora: el estilo único de lo hecho a mano

"Para la gente que nos dedicamos a esto de la artesanía es una ventana para poder exponer y vender nuestro producto y que nos conozcan y la gente de Zamora la verdad que responde siempre muy bien". Esta ha sido la principal razón de Patricia Reguero para repetir su participación en el mercado de tendencias La Ventana que se celebra hasta el domingo en los Jardines del Castillo. Una ventana muy especial a la que asomarse y descubrir piezas únicas como las que realiza la artesana zamorana a través de su marca "LuPa hecho a mano". Neceseres, monederos, estuches o fundas para libros electrónicos que captan la atención de los visitantes, muchos de ellos fieles a la cita. "Llevo viniendo todos los años desde que se empezó a hacer y me encanta porque tienen mucha diversidad de cosas hechas a mano que no estás acostumbrada a ver en las tiendas tradicionales, además de gran variedad también de otros sitios", comenta Marta Chapado, una de las primeras en pasear por los más de cuarenta puestos que alberga el evento en la que es su novena edición.

Productos hechos a manos y personalizados como los de la marca madrileña y asturiana LaAyalga Studio, de Cristina Domínguez. "Yo lo que hago es contar historias a través de los dibujos", explica. Piezas muy cuidadas entre las que "no hay ni una sola igual". Creatividad que la artista describe como "un pequeño acto de rebeldía". Obras de arte convertidas en tazas, platos, bolsas de tela o alfombrillas para el ratón todas diferentes. "Es tener algo muy cotidiano, como una taza, que puedes utilizar en tu día a día, pero que no hay otra más en el mundo, solo la tienes tú", exclama.

La Ventana Market / José Luis Fernández / LZA

Especiales son también los diseños de los pendientes de Elena Zaragozá que por tercer año se apunta a La Ventana de Zamora. "Traigo sobre todo ilustraciones que yo hago, pero aplicadas a diferentes formatos y luego también este año me he atrevido con unos pendientes y unas cosas de papel maché, porque hacer papel maché me parece súper divertido y a la gente le gusta", detalla. Junto a ella, se encuentra Daniel Millán que llega desde Cáceres para presentar a los transeúntes a la feria los nuevos productos de su marca "Qué cojones me cuentas colega". "El año pasado estuve y me fui contento, con bastantes ganas de volver", argumenta. En su mesa, destacan ilustraciones infantiles, pegatinas y fanzines, es decir, revistas autoeditadas en las que hace gala del humor tan particular de la firma.

Diseñadores y artesanos que repiten, pero también muchos otros que se estrenan como Sandra Martín. "Somos de Madrid, hemos empezado hace poquito y estamos descubriendo este mundo de la venta, de la artesanía y nos llamaba mucho venir a Zamora", relata. Debut de su marca "Aroma y fusión" que no ha pasado desapercibido entre los asistentes que no han podido resistirse a acercarse para oler sus velas aromáticas y decorativas en forma de postres, tazas de café o, incluso, jarras de cerveza todas ellas de soja, 100% natural, sin nada de químicos.

Varios ejemplos de muchos de los productos que comparten su "hecho a mano con mimo" y que clientes como Daniel Peña aprecian. "A mí me gusta apoyar al pequeño comercio, al artista, al producto de aquí", comenta. Algo que comparte Lucía Fidalgo. "Es muy interesante poder descubrir gente que está empezando con sus trabajos y se empieza a dar a conocer", añade mientras se acerca hasta otro de los puestos.

