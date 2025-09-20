Día Mundial del Alzhéimer: "Pero sigue siendo..."

"Piensa en una persona que sea muy importante para ti". La premisa iniciática que proponía ayer personal de la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzhéimer (AFA) Zamora tenía un recorrido lleno de mantras que a base de ser repetidos han construido una imagen estereotipada de la persona que padece esa enfermedad que se ha dado en llamar "la epidemia del siglo XXI", cuyo Día Internacional se celebra el 21 de septiembre.

AFA Zamora logró con una intervención artística en la plaza de Sagasta "romper etiquetas", esos clichés que despersonalizan a las personas diagnosticadas con esa dolencia, una propuesta llamativa que logró captar la atención de buena parte de la gente que pasó entre las 11.00 y las 14.00 horas. De eso va el lema de este año: "Libre de etiquetas, sigue siendo él, sigue siendo ella".

Uno de los maniquíes con frases que estereotipan a pacientes con alzhéimer. / ALBA PRIETO

"¿Tenéis ya a esa persona especial en mente?", la pregunta de Álvaro Ávila, terapeuta ocupacional de AFA, sirvió para sumergir a quienes siguieron la experiencia en el laberinto mental del enfermo, "imagina que comienza a perder la memoria", a comportarse de diferente manera a como solía. "Seguro que en algún momento hemos escuchado alguna frase o palabra de estas", apunta Álvaro, mientras invita a leer las tarjetas que cuelgan de maniquíes despojados de sus ropas.

Una desnudez simbólica, que remite a la despersonalización que conllevan esas sentencias: "déjalo, no se entera", "caprichosa", "es como una niña", "manipuladora", "lo hace porque quiere", "con lo que era", "se ha vuelto egoísta", "yo ya no puedo". Un puñado de "prejuicios", apostilla el terapeuta ocupacional de AFA para guiar al público que le segue, "os invito a coger la frase que más os llame la atención, que hayáis escuchado o dicho, y la rompáis".

Una secuencia de la intervención artística de AFA. / ALBA PRIETO

Una demencia no implica dejar de ser persona

Esas rupturas iban a parar a un cesto. "Cuando rompemos un prejuicio, se produce una transición, nos podemos, incluso, sentir mal. A todos nos ha pasado y nos sigue pasando". Una descarga de culpa que trasladaba a una fase de transición, en la que el profesional centraba la atención de quienes le seguían en "la esencia de esa persona en la que habéis pensado, ¿qué la hace única?, ¿qué significa para vosotros?, ¿quién es? Porque no por tener una demencia deja de ser esa persona".

La siguiente propuesta de AFA fue pedir a cada una de las personas que iba haciendo el recorrido que se remitieran al sentimiento que ese enfermo o enferma despierta en ellos. Cada participante iba cogiendo una cartulina en la que completaba la frase ya plasmada: "sigue siendo...", "siempre será...", "le sigue gustando". Cada cual iba prendiendo en los dos últimos maniquíes la evocación de ese ser que sigue siendo en el recuerdo, "quien me enseño a cocinar", "la persona bondadosa, sonriente, acogedora que conocí", "le sigue gustando bailar", etc. Los dos torsos de hombre y mujer fueron llenándose a lo largo de la mañana de "vuestros granitos de arena".

Teresa Parra Hernández, enferma de alzhéimer. / Alba Prieto

TESTIMONIO: Teresa Parra Hernández, diagnosticada de alzhéimer Diagnosticada de alzhéimer, Teresa Parra Hernández, vecina de Moraleja del Vino, lleva «una vida normal, dentro de lo que cabe. Voy a la compra, salgo con amigas». -¿Cómo es este camino que está transitando desde que la diagnosticaron? -Bueno, al principio mal porque no sabes lo que es (se emociona). -¿Era consciente de lo que le ocurría? -No, no sabía dónde ponía las cosas y, claro, le echaba la culpa a mi hijo, le decía que me cambiaba las cosas de sitio. -¿Cómo se dio cuenta de que algo no iba bien? -No me daba cuenta, fueron mis hijos e hijas. La mayor es médico y, enseguida, dijo que algo pasaba. Fui a hablar con la Asociación AFA, entré y me han ayudado mucho, a asumir que es una enfermedad y tienes que vivir con ella. Mi madre también lo tuvo. -¿Se lo han conseguido frenar? -Yo no me veo peor, pero eso tiene que decirlo la familia (mira a su hija, que lo confirma), llevo una vida normal, dentro de lo que cabe, voy a comprar al mercado de Moraleja del Vino con mi nieta los viernes, salgo con mis amigas.

Sensibilizar y reflexionar

AFA recogía así infinidad de tarjetas rasgadas, sustituidas por mensajes positivos y constructivos de las gentes que fueron pasando durante cuatro horas por la performance que sacó a la calle la carga emocional de pacientes, de familiares convertidos en cuidadores y cuidadoras que comparten el día a día, la dura experiencia.

Torsos sobre los que la gente terminaba su participación. / ALBA PRIETO

"Buscamos visibilidad y sensibilizar a la sociedad con una propuesta un poco abstracta, rara", explicaba otra trabajadora de la Asociación a un grupo antes de comenzar el recorrido que instaba a "reflexionar en este pequeño espacio".

Como cada año, "salimos a la calle no para recaudar, no tenemos hucha porque no queremos pedir nada a nadie más allá de su tiempo, porque cuando estas enfermedades no nos tocan, las vemos de lejos y, a veces, queremos como que estén más lejos porque da pena, preocupa, asusta...". La campaña de este año lleva por título "Ya no es quién era, rompe tus prejuicios. Sigue siendo él, sigue siendo ella". Zamoranos y zamoranas rompieron ayer las etiquetas.

Alba Marcos participa en la campaña de AFA Zamora. / Alba Prieto

TESTIMONIOS: Alicia Marcos Parra Nieta de una usuaria de AFA y voluntaria, con 18 años, Alicia Marcos Parra ha decidido vivir con su abuela Teresa, enferma de alzhéimer, para cuidarla porque «es muy importante para mí» . -¿Esta campaña de AFA, a dónde te ha transportado respecto de la enfermedad de tu abuela ? -Al principio de su enfermedad, hace cinco años, caí en los estereotipos, por eso me ha tocado un poco, pero al final te das cuenta de que sigue siendo esa persona que conocías, que su esencia no cambia y siempre será esa persona a la que quieres de verdad. -¿Cómo has ido viviendo el proceso? -No lo llevé del todo bien, en ese momento tenía depresión y se me junto un poco todo, tenía 13 años. -¿Cómo ha ido cambiando la abuela? -Ves actitudes muy extrañas: era muy independiente, seguía trabajando, quedaba con sus amigas, iba de allá para acá, hacía todo en casa. De estar así a que la cuiden, se te cae el mundo. Este año me he mudado con ella porque es muy importante para mí y quiero cuidarla, es un alma libre y la quiero así. Quiero ser trabajadora social y soy voluntaria en AFA.

