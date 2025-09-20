El deseado viaje de regreso de los bisnietos de zamoranos emigrados

Argentinos con sangre zamorana llegados de Buenos Aires, Mar del Plata, Bolívar, Santa Fe y Rosario, junto a dos compañeros de Cuba conforman la expedición de 25 personas que este año participan en los programas Raíces y Añoranza puestos en marcha desde la Diputación para acercar a estos descendientes de la provincia a la tierra de sus antepasados.

Casi recién aterrizados, fueron recibidos en el salón de plenos por el presidente de la institución provincial, Javier Faúndez, quien señaló que esta calurosa bienvenida quería ser una agradecida respuesta a la acogida que tuvo él y su equipo el pasado noviembre durante su visita a tierras argentinas. "Nos recibisteis de una forma maravillosa y, por lo menos, queremos devolveos esa misma alegría", recordó.

Apoyo presupuestario

La edición Raíces y Añoranza del pasado año no se pudo realizar, pero, como señaló Faúndez, eso no ha afectado a vínculo que la Diputación tiene con las casas de Zamora en el exterior, principalmente en Latinoamérica. Buena prueba de ello es el anunció que hizo sobre una partida especial en los presupuestos del próximo año para implementar nuevas ayudas a estas asociaciones, "porque, en definitiva, todos somos zamoranos, unos vivimos aquí y otros en diferentes continentes", destacó.

Eternamente agradecidos se expresaron algunos de los participantes en los programas de este año, quienes están deseando poder reencontrarse con familiares que todavía vivan en los pueblos de sus antepasados "lugares de los que tantas veces nos hablaron nuestras familias", aseguraron.

Especialmente emocionados de estar en Zamora se veía a los dos únicos integrantes de la expedición cubana de este año. La mayor de ellos recordó que había podido viajar a Zamora hace ya treinta años "y fue un gran reencuentro con mis antepasados. Estoy realmente agradecida por volver a encontrarme con las raíces de mis padres y verdaderamente esto está muy cambiado". Su joven compañero compartió con los presentes cómo el amor de su bisabuelo por esta tierra se fue transmitiendo a las siguientes generaciones. Él mismo acude desde pequeño a la Casa de Zamora en Cuba, "donde realizamos reuniones frecuentes y por la que tengo los mejores recuerdos de infancia con mi familia, en un ambiente bastante lindo que se vive gracias a su ayuda", aseguró. Una ayuda que el presidente de la Diputación prometió seguir enviando.

También hubo representación zamorana de la Agrupación Castellana y Leonesa de Bolívar, que cuenta con 350 socios, aunque no disponen de un lugar físico para realizar sus actividades como sociedad de emigrantes.

De abuelos a nietos

Algunos de los más jóvenes apuntaron que sus abuelos tuvieron ya la oportunidad de visitar Zamora con este mismo programa de la Diputación. "Cuando volvió, me contó que era una ciudad muy hermosa, con una gente increíble y un ambiente divino", algo que podrá comprobar ella misma en estos días, en los que está interesada, especialmente en la arquitectura, sorprendida por esa mezcla entre tradición y modernidad que no encuentran en su país. "Aunque es una provincia pequeña en tamaño y en población, es muy rica en patrimonio", le aseguró Faúndez.

Tras hacerse fotos tanto en el propio salón de plenos como en las escaleras centrales de la institución provincial, los participantes tuvieron la oportunidad de visitar, antes de su inauguración, la exposición sobre el escultor Ramón Álvarez, que se abrirá al público este mismo lunes, en el Palacio de la Encarnación.

Hasta el próximo 2 de octubre, estos argentinos y cubanos tendrán la oportunidad de descubrir no solo la belleza de Zamora capital, sino también de recorrer buena parte de la provincia con numerosas visitas culturales y también de buscar en los pueblos de sus antepasados esas raíces que nunca olvidan.

