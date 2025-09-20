Así cambiará el tiempo en Zamora a partir de este domingo: adiós al verano
Precipitaciones durante el fin de semana y batacazo de las temperaturas a partir del lunes
¿Cuántas veces has oído en Zamora "¡pero esto parece agosto!" en la última semana? Y es que el bochorno y las altas temperaturas han sido los protagonistas absolutos de septiembre, un panorama meteorológico que a partir de este sábado llega a su fin. Si ayer sorprendían las primeras lluvias durante la madrugada y la tarde-noche, parece que hoy las precipitaciones volverán a hacer acto de presencia. Al menos así lo pronostica la Agencia Estatal de Meteorología, que anuncia agua a partir de las 18 horas de este sábado.
Con respecto a la semana entrante, las temperaturas irán bajando de forma progresiva con mínimas frescas a primera y última hora de la mañana. El gran batacazo vendrán de mano de las máximas, que pasarán de los más de 30 grados de estos días atrás a los apenas 21 del lunes o el martes.
Las precipitaciones serán aisladas este fin de semana, ya que a partir del lunes no está prevista agua, según la Aemet.
