Zamora volverá a asomarse a La Ventana en los jardines del Castillo

Los jardines del Castillo de Zamora capital volverán a llenarse de vida durante el fin de semana del 20 y 21 de septiembre. La Ventana Market celebrará una nueva edición de su mercado de tendencias. Una cita que aunará de nuevo casi medio centenar de puestos de artesanía, gastronomía, arte, música en directo, talleres (cuyas plazas se han agotado) y diseño junto a la fortificación zamorana.

En esta edición, estas son algunas de las marcas que participarán como expositores:

Cristina Alba, de mochilas y bolsos

Loché y Babydi, de ropa customizada, bolsos hechos a mano y complementos originales

LaAyalga Studio, de cerámica ilustrada

Mā Whakakorori, de moda

Isidro Díaz, de joyas

Los Buenos Aires de Madrid, de ropa infantil

Mucho Escayo Studio, estudio gráfico

Nous Group, de perfumes

LuPa, de costura

Los platos de Alexandra, de platos decoupage hechos a mano

Iomiss Bisutería, joyería artesanal

African Arks, de diseño africano

La Chula Team, de ropa vintage

Añino Merina, de lana merina extremeña

Musaranya, de bolsos hechos a mano con telas recicladas

Aroma y fusión, de velas aromáticas y decorativas

El coleccionista de gafas, de gafas de sol

Elena Zaragozá, de ilustración, fanzines y diseño gráfico

Qué cojones me cuentas, colega, de fanzines

Pizpireta complementos, de joyería contemporánea, textil e ilustración

Olijoy, piezas de cerámica hechas y pintadas a mano

Bu Paper, de piezas hechas de papel maché

Tuzca

Asul Cycling Culture, de moda ciclista urbana

Ensuma, de inserción y empleo

Natural by me, de cosmética natural y vegana

Porque Sueño, artículos ilustrados

Además, en el área gastronómica y de foodtrucks podremos encontrar a El Casino, Baburu Coffee, el Ávalon, el Universal, El Portillo, Marcelino Ibéricos, Bendita Locura Vermú, Quesos La Hiniesta, Sibuya, la pizzería La Bandolera, El Nudo, Salsas Gonzalo Guerrero, queso artesano Hircus, Miel Prado Concejo, aceite de oliva Hojanegra, The Veggie Point, entre otros. En relación a los conciertos, el sábado a las 20.30 horas actuará L.A., y el domingo a las 19.30 horas Wanted.

Programa de La Ventana