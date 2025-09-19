Zamora pierde otro popular negocio en el centro de la ciudad

La calle San Torcuato ha sido históricamente una de las principales arterias comerciales de Zamora, pero en los últimos tiempos han echado el cierre muchas de las tiendas que daban solera a la calle y cada vez es más frecuente ver locales vacíos donde antaño había actividad comercial.

El último establecimiento en cerrar sus puertas será La boutique del ahorro, que en las últimas horas ha colgado un cartel en el escaparate con el siguiente mensaje: "En breve... ¡¡nos vamos!! Busca y aprovéchate de nuestros grandes descuentos especiales". Si bien no han anunciado la fecha de clausura, se prevé que suceda en los próximos días, cuando hayan agotado existencias.

La boutique del ahorro / F. E.

La boutique del ahorro es una tienda de artículos de jardinería y para el hogar donde se pueden encontrar desde utensilios de cocina a material escolar, pasando por bolsos, objetos de decoración o artículos de regalo, por citar algunos de los productos habituales en sus estanterías. Habitualmente disponen de flores, plantas y semillas para huerto y jardín.

Pero solo quedan unos días para que los zamoranos puedan disfrutar de este bazar en pleno centro de la ciudad. En adelante, La bouatique del ahorro se convertirá en un local vacío más y una nueva herida en el maltrecho cuerpo del comercio local, que cada vez cuenta con menos establecimientos y emprendedores.