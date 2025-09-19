Zamora dice adiós al verano: llega el fresco zamorano

El próximo lunes 22 de septiembre el verano llegará a su fin para dar la bienvenida al otoño. Aunque el cambio de hora para adaptarnos al horario de invierno llegará más adelante, "los días se irán notando" no solo por los días en los que anochece antes, sino también por las temperaturas.

Durante esta semana, Zamora ha estado alerta en riesgo de incendios forestales por el calor, con máximas de hasta 37 grados y descenso de la humedad. Una meteorología atípica para estas fechas de septiembre que ha coincidido con el inicio del curso escolar provocando desmayos, golpes de calor y clases online entre los estudiantes.

Además, ahora la Junta ha alertado de un episodio de intrusión de partículas de polvo procedentes de África hasta el domingo en todo el territorio de Castilla y León. Por ello, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio recomienda tomar medidas de precaución y evitar actividades que impliquen esfuerzo físico para grupos de riesgo y personas sensibles, así como la quema al aire libre de restos vegetales.

Sin embargo, Zamora dejará atrás el calor de un plumazo para dar paso al "fresco" zamorano de primera hora de la mañana y última hora de la noche.

Tiempo en Zamora

Conforme al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, la nubosidad y la lluvia ganarán terreno en las próximas horas y el mercurio bajará de la barrera de los treinta grados de máxima de un plumazo a partir de este domingo. Si bien las máximas rondarán los 35 grados este viernes, el sábado bajarán hasta los 30 grados el sábado y el domingo caerán ya hasta los 22 grados de máxima. Es decir, las temperaturas máximas oscilarán durante el inicio de la próxima semana entre los 21 y 22 grados. Temperaturas agradables que, sin embargo, contrastarán con las mínimas. De los 16 grados de mínima previstos para este sábado, el domingo caerán hasta los 9 grados e incluso hasta los 6 en los siguientes días, por lo que los zamoranos tendrán que echar mano de la rebequita para hacer frente al fresco zamorano.