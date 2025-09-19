Un total de 659 adultos, condenados en firme por delitos en Zamora el año pasado

Los juzgados de la provincia sacaron 659 sentencias firmes a delincuentes mayores de edad durante el año pasado, un 23,6% más condenas sin posibilidad de ser recurridas que en 2023. Un porcentaje muy superior a la resolución definitiva de causas judiciales que se ha producido en asuntos en los que los autores son menores de edad, en las que subieron en un 7,5%, de acuerdo con los datos recogidos por la agencia Ical que se refieren a Zamora.

En ese sentido, el número de condenas firmes a la población adolescente se quedó 57, acorde al descenso de la población zamorana con esa franja de edad y, por tanto, de la delincuencia entre personas de entre 14 a 18 años, los considerados penalmente responsables por la Ley del Menor.

La estadística facilitada por el INE refleja, asimismo, un ascenso de las personas condenadas por delitos, es decir, por cometer infracciones penales en la provincia de Zamora y concreta que las sentencias firmes fueron 121 para resolver las denuncias e instrucción de las causas en los distintos juzgados y que han sido confirmadas por la Audiencia de Zamora, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León o el Supremo, según la instancia donde se haya recurrido el fallo inicial.

Las resoluciones definitivas de las infracciones penales subieron en un 53,2% en 2024 respecto del ejercicio anterior, lo que refrenda el buen hacer los jueces y de las juezas que imparten justicia en la provincia zamorana, de modo que ocupan el segundo lugar del ránking de Castilla y León, por detrás de sus homólogos de Ávila que lograron que sus sentencias condenatorias fueran ratificadas en un porcentaje del 97,8%. Los jueces y las juezas de Valladolid son las que siguen a Zamora en esa clasificación y con un porcentaje bastante alejado, un 29%.

El INE recoge también la evolución de los delitos sexuales en Castilla y León, sin especificar por provincias, para indicar que en 2024 aumentaron en un 27% en toda la comunidad autónoma.

