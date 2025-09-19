Sanabria viva, la promoción turísitca en Naturcyl que llegará a influencers y blogueros

"Sanabria viva te espera". Con ese eslogan y un vídeo de tres minutos en el que muestra la comarca a vista de dron y ritmo de gaita para demostrar que conserva su verdor tras los incendios forestales de agosto, el Patronato de Turismo de la Diputación de Zamora ha promocionado en la Feria Internacional de Ecoturismo de Castilla y León (Naturcyl) un territorio que pese al fuego mantiene intactos la mayor parte de sus encantos.

El vídeo promocional, que se difundirá en redes sociales, se inicia con una imagen de un terreno quemado, pero a continuación la cámara aérea muestra como luego todo es verde en una amplia panorámica que muestra el Lago de Sanabria. Igualmente, entre música de Luis Antonio Pedraza tocada por músicos tradicionales de la zona, se muestran otros refugios paradisiacos de la comarca a los que nunca llegó el fuego, incluidos Ribadelago y su Museo de la Memoria, Pedrazales, la casa del parque del Lago, El Puente de Sanabria, el Castillo de Puebla, la ermita de la Alcobilla, los castaños centenarios, el Centro del Lobo Ibérico, el pueblo fronterizo de Rihonor de Castilla y algunos otros espacios de la comarca que causan la admiración del visitante.

El vídeo se ha proyectado por primera vez este viernes en el expositor del Patronato de Turismo de Zamora en Naturcyl e hicieron saltar las lágrimas y emocionarse tanto al alcalde de Galende, Miguel Ángel Martos, como la concejala de Turismo de Puebla de Sanabria, Luisa Velasco.

Alberto Ferreras

Martos reforzó lo que mostraban las imágenes al señalar que la comarca sigue viva porque lo que se quemó fue zona de pastos y monte bajo, pero se mantienen intactos los grandes atractivos naturales y va a ser "un otoño fantástico" para disfrutar de castañas, setas y la gastronomía local. Los hosteleros están preparados y muy motivados para acoger el turismo y no defraudar a nadie, por lo que Martos animó "a que todo el que quiera y pueda venga a disfrutar de Sanabria, en bici, moto o carrera de montaña, Sanabria está viva".

Por su parte, la edil de Puebla de Sanabria, que reconoció su emoción al visionar las imágenes rodadas este mismo mes en la comarca, admitió que el verano ha sido "muy doloroso" pero en el vídeo "se aprecia claramente que Sanabria está viva, tiene alta, las cuatro estaciones del año".

La presentación de la campaña corrió a cargo del vicepresidente primero de la Diputación de Zamora, diputado de Turismo y vicepresidente del Patronato, Víctor López de la Parte, que explicó cómo las circunstancias habían llevado a cambiar la agenda de la presencia zamorana en Naturcyl para hacer hueco, junto al eclipse solar del próximo verano que se verá especialmente en Benavente, a la promoción de la comarca sanabresa. Esa promoción no solo se verá en la feria que se celebra este fin de semana en La Granja de San Ildefonso, sino que también se reforzará con otras acciones promocionales previstas por el Patronato de Turismo. La campaña con el vídeo o fragmentos de él ya se ha iniciado en redes sociales y, tal y como ha explicado López de la Parte, se complementará con un viaje de familiarización en el que reconocidos influencers con miles de seguidores y blogueros especializados en viajes visitarán la provincia y conocerán en persona Sanabria para difundirla entre sus seguidores.

Suscríbete para seguir leyendo