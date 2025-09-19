Quejas en Zamora por los plazos de envío de las tarjetas Buscyl: "La pedí hace mes y medio y..."
La tarjeta de transporte público de la Junta de Castilla y León permitirá viajar de forma gratuita en 310 rutas en la provincia y más de 2.600 en toda la Comunidad
La Junta de Castilla y León anunció en primavera la creación de una tarjeta que permite viajar gratis por la Comunidad a todos los ciudadanos empadronados en ella. La medida, que comenzó el pasado 1 de septiembre, se aplicará de manera progresiva en las más de 2.600 rutas de la región, incluidas 310 en la provincia de Zamora.
La tarjeta Buscyl se puede pedir por internet o de manera presencial en las oficinas de la Junta de Castilla y León, descargando y cumplimentando previamente un formulario disponible en la sede electrónica de la Comunidad o pidiéndolo en las dependencias de la administración regional.
Son muchos los ciudadanos que ya están disfrutando de esta tarjeta de transporte público, pero algunos zamoranos han sufrido retrasos en la entrega. Una usuaria de Facebook publicaba en las últimas horas una queja por el tiempo de espera para recibir las tarjeta Buscyl. Esta usuaria asegura que ya están llegando a los que la han solicitado por internet, pero se están demorando las de aquellos que hicieron la petición en las oficinas de la Junta: "¿Cuánto tiempo han tardado?", pregunta a otros usuarios para salir de dudas.
"Yo la pedí por internet hace mes y medio y todavía no me ha llegado nada", comenta una mujer en el apartado de comentarios de la publicación. Por su parte, una zamorana que rellenó los papeles de forma presencial en el mes de julio afirma no haber recibido aún la tarjeta.
Pero hay luz al final del túnel para los que aún no la hayan recibido. Varios usuarios que solicitaron la tarjeta Buscyl tanto por internet como de manera presencial aseguran que ya están disfrutando de sus ventajas. "Yo la solicité el 29 de agosto por internet y genial, ya la está usando mi hijo. Tardaron dos semanas o así", explica una mujer. Otra usuaria lo hizo a primeros de septiembre "y a la semana ya la tenía".
