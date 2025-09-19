La propuesta de matrimonio de Cristina Pedroche a su marido

El tiempo pasa muy rápido, y no es diferente para Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz. Este año la pareja celebrará sus 10 años de casados, un momento muy especial que llega después de varios altibajos, demostrando, una vez más, que su relación ha sido más fuerte que todo eso. A pesar de varios rumores de divorcio durante el segundo embarazo de la presentadora, ella misma confirmó estar feliz y haber solucionado los problemas con su marido. Tanto es así, que este aniversario de bodas podría vivirse por todo lo alto.

Conversación de Cristina Pedroche y Dabid Muñoz. / Instagram

La propuesta de Cristina Pedroche

Hace apenas unas horas, la propia Cristina ha compartido una captura de pantalla en las historias de su cuenta de Instagram. En ella se puede leer la conversación con Dabid Muñoz: "Lo que me gustaría es casarme otra vez". La presentadora ya tiene todos los detalles pensados, y StreetXo sería el lugar elegido. Muñoz parece que no se lo ha pensado, aunque quizás sea porque se piensa que es una broma: "Dabid se ríe por los nervios, pero yo lo digo en serio", recalca Pedroche.

Quizás en esta ocasión lo harán público, aunque viniendo de ellos nunca se sabe y podrían volver a querer un enlace en secreto. Sea como sea, Cristina llevaba tiempo esperando este momento, y como Dabid no lo hacía, decidió tomar riendas en el asunto: "Estaba esperando que me lo pidieras tú. Estoy a esto de llorar", escribe entre risas.