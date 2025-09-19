Preocupación entre los zamoranos por un fragmento de la muralla tras los últimos derribos: "Se está deteriorando mucho..."

Hace unos días, el Ayuntamiento de Zamora anunciaba la liberación de un nuevo paño de la muralla tras el derribo de edificaciones en la Cuesta del Mercadillo, una actuación que se suma a las realizadas hasta la fecha por el Consistorio para que "se pueda contemplar en todo su esplendor", como escribía Francisco Guarido, alcalde de Zamora, en sus perfiles de redes sociales.

Tal y como ha explicado Guarido, con esta actuación se eliminan una serie de construcciones que durante años ocultaban y deterioraban la visión del muro, "permitiendo que podamos volver a recuperar su valor patrimonial y mejorar el aspecto urbano de este entorno", ha detallado.

Las máquinas han desalojado las construcciones y la vegetación que había crecido en la zona, un terreno con una superficie que ronda los 1.200 metros cuadrados, cuya demolición ha permitido una mejora sustancial de las vistas que se pueden tener de este monumento desde la avenida de la Feria.

Una actuación que ha contado con el apoyo de los zamoranos, como ha quedado patente en el apartado de comentarios de la publicación del alcalde en Facebook, aunque alertan del estado que presenta el torreón de la parte alta de la Cuesta del Mercadillo: "Se está deteriorando mucho", ha advertido una usuaria.

En materia de derribos, otro hombre ha supuesto que la eliminación del chalet que ocupa este torreón "será más complicado, al menos de mutuo acuerdo", a lo que el propio alcalde ha respondido que "sí, pero por desgracia no está contemplado en el PECH (Plan Especial del Casco Histórico)".

"Esa familia es innegociable supongo. Ni con la ley en la mano se marcharían. Parece ser que es gente potente que hace lo que le da la gana pasándose todo por el forro de...", lamenta una usuaria en la publicación de Facebook.

Dentro del plan previsto para los próximos meses, quedan pendientes otras actuaciones que también afectan al tramo de la avenida de la Feria, que permitirán continuar los avances para dar esplendor a la muralla medieval de Zamora, como el ajardinamiento de los solares que han quedado tras el derribo de los edificios situados entre los números 43 y 49. De forma paralela, también para lustrar la fortaleza de la ciudad se está acometiendo actualmente la rehabilitación de cinco tramos de la muralla. Todo para que Zamora siga siendo "la bien cercada".