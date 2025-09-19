El "piropo" del ministro de Cultura a Guarido: "Los buenos alcaldes, como el que tiene Zamora, saben que la cultura tiene que ser el centro del desarrollo"

El ministro de Cultura del Gobierno de España, Ernest Urtasun, se comprometió ayer a aportar medio millón de euros más a la rehabilitación de la muralla de Zamora, como partida adicional a la que financia la restauración que se lleva a cabo actualmente en cinco tramos de la fortificación de origen medieval.

Urtasun, que visitó las obras de rehabilitación que se acometen en estos momentos en un tramo de la avenida de la Feria y otro del entorno del Arco de Doña Urraca, se reunió previamente con el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido, quien le trasladó, como ya había hecho públicamente en diversas ocasiones en los últimos meses, la necesidad de dar continuidad a la rehabilitación actual para completar la puesta en valor de todo el tramo de muralla de la avenida de la Feria. De la actuación que se efectúa desde el pasado mes de mayo quedó fuera un tramo próximo a los edificios derribados entre los números 43 y 49 de esa avenida y es precisamente en el que se intervendrá con esa partida de 500.000 euros que el alcalde arrancó al ministro en una segunda fase de la rehabilitación. En la actual intervención, a la que el Ministerio de Cultura destinó una partida de 1,6 millones de euros que, tras la baja en la adjudicación de las obras se quedó en algo más de 1,2 millones, los trabajos consisten básicamente en limpiar la piedra, estabilizar la construcción defensiva y restaurar, según detalló el ministro. El titular de la cartera de Cultura confesó que había quedado "muy impresionado del avance de los trabajos y de la buena labor que se está haciendo".

Urtasun anunció que tras la intervención en "estos primeros cinco tramos por valor de 1,6 millones" se acometerá "una segunda intervención por valor de 500.000 euros para seguir ayudando a restaurar el conjunto de la muralla" de Zamora.

El ministro agradeció al alcalde la acogida en Zamora, le felicitó por su compromiso, por liderar "transformaciones muy importantes" para la ciudad y por dar al patrimonio un papel preferente en el futuro de Zamora. "Los buenos alcaldes, como el que tiene Zamora, saben perfectamente que la cultura tiene que ser el centro del desarrollo, de la vertebración de las ciudades de España", declaró Urtasun, que puso Zamora de ejemplo de cómo hacer las cosas bien.

Por su parte, Francisco Guarido recordó que en las expropiaciones de mutuo acuerdo realizadas en la avenida de la Feria para liberar de edificios anexos la parte exterior de la muralla el Ayuntamiento de Zamora ha invertido en los últimos diez años cerca de cinco millones de euros. Por ello, reclamó el compromiso para restaurar toda la muralla en esa zona, donde ocupa unos 400 metros lineales y la parte restaurada en la fase actual es de prácticamente la mitad del tramo y en la otra mitad se ve "perfectamente la vegetación" existente en la fortificación. La rehabilitación de ese tramo dará esplendor a una zona de la muralla como es la avenida de la Feria que va a tener gran relevancia desde el punto de vista turístico, ya que también se va a llevar a cabo una intervención en los jardines de los solares que han dejado los últimos edificios derribados a través del programa Renaturaliza del Ayuntamiento y se va a humanizar ese tramo de travesía con una inversión de más de tres millones de euros del Ministerio de Transportes, similar a las efectuadas en Cardenal Cisneros, la avenida Requejo o la de Galicia.

En la visita del ministro ha estado presente también el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, junto al subdelegado del Gobierno en Zamora y concejales del equipo de Gobierno municipal de IU y PSOE.