Un pequeño gran viaje por el universo desde Benavente: el eclipse de sol de 2026

Benavente será un lugar privilegiado, tanto a nivel provincial como de toda España para ver el eclipse total de sol previsto el 12 de agosto de 2026. Por ello, la capital de Los Valles se prepara para acoger a todo aquel que esté interesado en ver ese fenómeno astronómico único y promover que esos turistas se queden más días a disfrutar de los encantos que tiene Benavente, según explicó su alcaldesaa Beatriz Asensio, que estuvo acompañada en Naturcyl por el edil de Turismo, Alberto Lorenzo.

Asensio explicó que ante el lleno previsto en los jardines de la Mota para observar el eclipse, se van a acondicionar también otros lugares de la ciudad para observar ese momento mágico que se vivirá poco antes de las ocho y media de la tarde. Asensio se comprometió a ofrecer lo mejor al visitante e invitó a todo el mundo a acercarse a la ciudad ese día para "vivir ese pequeño gran viaje por el universo". Aunque queda tiempo, Benavente se prepara ya para vivir ese momento en el que se convertirá en "el principal observatorio de la provincia y a nivel nacional" y en el que la ciudad "ofrecerá lo mejor a todas las personas que nos quieran visitar", subrayó la alcaldesa.

Por su parte, el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Zamora Christoph Strieder explicó que la capital zamorana apuesta en Naturcyl por el patrimonio industrial para captar turismo. Para ello, la ciudad prepara unas rutas que permitirán a los visitantes conocer una industria harinera de principios del siglo XX que aún funciona en la ciudad o ver una central hidoreléctrica.

Strieder, que mantuvo contactos con distintos touroperadores a los que informó de los atractivos ecoturísticos de la ciudad, resaltó que esa promoción del patrimonio industrial de la ciudad se está llevando a cabo dentro de un proyecto conjunto con Portugal. Del mismo modo, se cuenta con la colaboración de la Fundación Santa María la Real, que participó en Naturcyl en una mesa redonda sobre el patrimonio industrial en la que también estuvo presente Fermín Faúndez, un gran conocedor de las centrales hidroeléctricas de la provincia. Entre los asistentes el sábado a Naturcyl que ofrecen ponencias y talleres también figura Esther Prada una investigadora del patrimonio molinero de Escuadro que disertará sobre los molinos de finales del siglo XIX. n

La marca Zamora se promociona más allá de las fronteras provinciales y llega a los pies de un emblemático monumento de Castilla y León y a la ciudad de Madrid. Por una parte, el Patronato de Turismo de la Diputación de Zamora ha contratado una campaña publicitaria en los autobuses urbanos de Segovia que se ha iniciado este viernes y se prolonga durante cinco semanas y por otra programa dos eventos gastronómicos que permiten difundir en los meses de octubre y noviembre los productos zamoranos de calidad en la capital de España.

Promoción para ver el eclipse en Benavente en la feria Naturcyl. | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

Los detalles los ha ofrecido el diputado provincial de Turismo de Zamora, Víctor López de la Parte, en la presentación de la provincia que ha realizado en Naturcyl. Esa feria internacional especializada en ecoturismo se celebra en el Real Sitio de San Ildefonso, a unos diez kilómetros del acueducto de Segovia, por donde desde este viernes pasan ya los autobuses urbanos rotulados con el nombre de Zamora y el reclamo del eclipse total de sol que se podrá observar nítidamente desde Benavente y otros puntos de la provincia. Junto a esa promoción, desde este sábado otros autobuses urbanos segovianos mostrarán la imagen de la promoción de "Sanabria viva te espera". Todos ellos pasan por la emblemática infraestructura hidráulica romana y se detienen en la parada situada bajo el acueducto, donde la provincia de Zamora, la comarca de Sanabria y el anuncio del eclipse de sol visible desde Benavente podrán ser vistos tanto por segovianos como por turistas.

Por otro lado, el Patronato de Turismo prepara dos acciones de promoción de los productos zamoranos en Madrid. La primera de ellas tendrá lugar del 6 al 12 de octubre, semana que la Diputación de Zamora ha alquilado uno de los puestos del Mercado de la Paz en Madrid en el que mostrará los productos con marca de garantía integrados en Alimentos de Zamora, los de elaboración artesanal de Pinza y la carne de las razas autóctonas de la provincia. La acción principal se llevará a cabo el día 7 de octubre, cuando se harán demostraciones de elaboraciones gastronómicas con esos productos zamoranos y se organizará un mercado de contratación que pondrán en contacto a productores y distribuidores.

Esa acción se suma a la presencia este fin de semana en Naturcyl de la Ruta del Vino de Zamora para mantener contactos con touroperadores y darse a conocer entre ellos. Asimismo, la Diputación de Zamora prepara una nueva promoción en Madrid a finales de noviembre que inicialmente está previsto que se desarrolle en la plaza de Olavide. Hasta allí se llevarán dos gastronetas o "foodtrucks", con elaboraciones de productos gastronómicos zamoranos que estarán a disposición del público.