El Museo Etnográfico de Castilla y León retoma Punto de fuga

El Museo Etnográfico de Castilla y León continúa con su programación cultural en Zamora este viernes 19 de septiembre, a las 19.00 horas, con la conferencia de Coral Bullón Gil, "Sobre galerías urbanas y otros cuentos", organizada en colaboración con el Seminario "Historias en los márgenes".

Por otro lado, el miércoles 24 de septiembre comenzarán nuevas sesiones del espacio de diálogo Punto de fuga en la biblioteca del MECyL, a las 18.00 horas. La cita se centra en la que fue la palabra del año 2024 del diccionario de Oxford, "brainrot". Este concepto, que puede traducirse literalmente como "podredumbre mental", hace referencia al deterioro mental y cognitivo como consecuencia del consumo abusivo de contenido en redes sociales. A lo largo de este año su efecto se ha visto aumentado exponencialmente gracias al contenido basura derivado de los avances en inteligencia artificial generativa, acuñado como "bazofIA". Por ello, en la sesión, titulada "Brainrot y bazof(IA)", se invitará a reflexionar sobre el impacto del uso intensivo de dispositivos electrónicos y del consumo masivo de sus contenidos adictivos en nuestras sociedades. La actividad está dirigida a personas interesadas, con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo.

Taller familiar

El sábado 27 de septiembre, de 11.30 a 13.30 horas, tendrá lugar el taller familiar ‘Casas con historia’, impartido por Alberto Alonso Crespo y Ana Alfonso Román, y dirigido a familias con niños de 5 a 12 años. En este taller los participantes reflexionarán sobre cómo eran las casas antes de que existieran el hormigón y los ladrillos modernos y de adentrarán en la arquitectura tradicional para descubrir hogares construidos con barro, piedra, madera y teja, perfectamente adaptados al entorno.

A través de la observación, el dibujo y la construcción con materiales sencillos aprenderán cómo la arquitectura refleja la vida, el clima y la cultura de cada lugar. El taller tiene una inscripción de un euro por persona y las plazas son limitadas.