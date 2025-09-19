Medio año de prisión por prender fuego con un mechero en Hermisende

El autor del fuego provocado con un mechero en Hermisende en abril de 2022, en una zona cercana al río Tuela, en el paraje conocido como Llano de Piñeiro, admitió ayer los hechos ante la magistrada del Juzgado de lo Penal, donde se iba a celebrar el juicio por incendio forestal sin propagación, delito por el que se la han impuesto seis meses de cárcel y el pago de una multa de 900 euros.

El ya condenado por sentencia firme, de iniciales JM. S., se encontraba junto al río Tuela cuando cogió su mechero y prendió fuego en dos puntos de una zona forestal seca del Llano de Piñeiro, por lo que se declaró un incendio que podría haber sido de dimensiones importantes de no haber sido sorprendido in fraganti por agentes forestales. La proximidad de los mismos al lugar del suceso y la rápida intervención impidió que JM.S. volviera a usar el mechero para hacer un tercer foco.

La actuación de los agentes dejó en tres metros cuadrados la zona dañada por el incendio e impidió que las llamas se propagaran por ese monte como podría haber ocurrido por la sequedad del terreno. El condenado elude el ingreso en prisión porque la Fiscalía, al haberse reconocido culpable el imputado, no se opuso a la suspensión de la pena con la condición de que no cometa ningún delito en los próximos dos años si no quiere entrar en prisión para cumplir esta condena. La magistrada de lo Penal advirtió al procesado del riesgo de cometer otro delito en ese tiempo. Asimismo, deberá pagar la multa que se le ha impuesto si no quiere ver aumentados los días de reclusión.