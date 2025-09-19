Dos hijos del alcalde de Codesal, a juicio por acorralar a ecologistas de Zamora que tuvieron que irse del pueblo

La Fiscalía de Zamora sentó ayer en el banquillo a tres vecinos de Codesal, dos de ellos hijos del alcalde de Manzanal de Arriba, imputados por acorralar a dos ecologistas hasta forzarles a abandonar esa localidad, a la que acudían a la presentación del libro "En las Raíces", el 9 de agosto de 2022. El Ministerio Fiscal solicitaba en el Juzgado de lo Penal la agravante de discriminación por razón de ideología, ya que los denunciantes fueron abroncados por tratarse de ecologistas y uno de ellos había denunciado a ese Ayuntamiento por delitos medioambientales.

El temor de ser agredidos estaba justificado por las expresiones que les lanzaron y la llegada de más personas que no fueron identificadas para increparles: "Os vamos a partir la cara", "quédate con mi cara", "sois unos sinvergüenzas", "iros de aquí", "habéis venido a provocar", "id a dar de comer a los ciervos" o "¿dónde estabais el día del incendio?", en referencia a la catástrofe de la Sierra de la Culebra del verano de 2022.

Doblegar la voluntad de los ecologistas

Detrás de este comportamiento violento estaría, según la Fiscalía, la intención de "doblegar la voluntad" de los dos ecologistas para que dejaran de llevar a cabo actividades y reivindicaciones medioambientales. Y para ello, echaron mano de acciones que atentan "contra la libertad individual", de acuerdo con la descripción del delitio de coacciones en el Código Penal.

El Ministerio Público mantuvo la petición de 2.304 euros de multa para cada uno de los tres acusados de coaccionar a los dos denunciantes. Se da la circunstancia de que dos de estos imputados son los hermanos de iniciales I.C.V. y O.C.V., mientras que el tercer procesado, M.L.M., es otro residente en Codesal. La Fiscalía ha solicitado que se impongan las costas del juicio a los tres imputados si la sentencia es condenatoria finalmente.

El escrito de acusación pública recoge como probado que los tres acusados se pusieron de acuerdo entre ellos y con otras personas "con intención de doblegar la voluntad de Julio y Javier", para que "accedieran a cesar en su actividad y reivindicaciones medioambientales". Este comportamiento tiene su correlación en el delito de coacciones, ya que los tres acusados lanzaron amenazas y gritos para intimidar a los ecologistas con el fin de obligarles a retirarse del pueblo y para que no pudieran presentar un libro como tenían previsto.

Temor por su integridad física

El tono agresivo fue subiendo de tal manera que los dos ecologistas tuvieron que irse de Codesal "a bordo de un vehículo, ante la negativa de los acusados a cesar en su conducta", afirmó la acusación pública ayer ante la magistrada del Juzgado de lo Penal, a quien se solicita una condena por un delito de coacciones. Se trataría de coacciones solo verbales, aunque los dos hombres acorralados llegaron a temer por su integridad física por la ferocidad con la que aseguran que se dirigieron a ellos, que se vieron cercados al salir del bar en el que estaban consumiendo.

El grupo que mantenía una actitud más que beligerante solo se calmó, aunque no tanto como para sentirse seguros, cuando uno de los ecologistas sacó el móvil para llamar a la Guardia Civil para solicitar ayuda. En ese momento, alguien que estaba presenciando los hechos les manifestó que "es mejor que os marchéis del pueblo". Al parecer, el alcalde del PP de Manzanal de Arriba, Nazario Castedo, estaba en el lugar del suceso, observando lo que ocurría sin intervenir para calmar los ánimos de sus dos hijos y el resto de vecinos, indicaron los denunciantes.

Aunque un pequeño grupo de Ecologistas Zamora acudió al Juzgado, no pudieron entrar al juicio para acompañar al denunciante, ya que se celebró a puerta cerrada a petición del abogado de los tres imputados tras y tras descartar la posibilidad de llegar a un acuerdo entre las partes.n

