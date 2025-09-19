Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Hermandad del Espíritu Santa elegirá a un nuevo abad

Los aspirantes a la presidencia del Espíritu Santo deberán remitir su candidatura antes del 2 de octubre

Los comicios serán el sábado 4 de octubre en el Seminario San Atilano

Procesión del Espíritu Santo.

Procesión del Espíritu Santo. / José Luis Fernández / LZA

Natalia Sánchez

Los cofrades de la Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo del Espíritu Santo están convocados para elegir a un nuevo abad el próximo 4 de octubre en el Seminario San Atilano.

El cabildo mayor (asamblea general) tiene como único punto del día, además del rezo de preces, la elección del máximo responsable de la hermandad desde las 17.00 hasta las 20.00 horas.

Los hermanos que deseen presentar su candidatura para el cargo tienen que remitir una carta certificada a nombre del secretario (Enrique Calvo Sampedro) hasta el 2 de octubre a las 12.00 horas al apartado de correos 323 de Zamora donde figure "bien visible" la palabra "candidatura".

En la carta enviada a los cofrades recuerdan que tienen derecho de voto los mayores de 18 años que “estén al corriente del pago de las cuotas” y para ejercerlo hay que presentar un documento oficial que acredite su personalidad, ya sea DNI, pasaporte o carné de conducir.

