Un estafador vende un tractor por 2.000 euros a un agricultor zamorano y no se lo entrega

Su negocio de compra venta de vehículos embargados fue más allá de la legalidad cuando ofreció un tractor Jhon Deere de 140 caballos a un comprador al que exigió 2.000 euros. El cliente se quedó sin ese dinero y sin el vehículo, que nunca llegó a ver. El vendedor, de iniciales R.R.M. y con antecedentes penales por el delito de estafa, nunca dispuso del tractor que había apalabrado, tal y como admitió ayer en el Juzgado de lo Penal, ante cuya magistrada se comprometió a devolver los 2.000 euros que se había quedado.

La condena a seis meses de prisión quedó suspendida en el acto del juicio con la condición de que R.R.M. no vuelva a delinquir durante los próximos dos años y comunique al Juzgado de lo Penal cualquier cambio de domicilio o de sus circunstancias personales.

El fraude para apropiarse del dinero tuvo lugar en el año 2017, cuando el procesado se dedicaba a vender vehículos embargados a terceras personas e "hizo creer al comprador que le entregaría el tractor una vez que concluyera el concurso de acreedores" entre cuyos bienes se incluía ese bien.

Sin embargo, a pesar de haber recibido en Quiruelas de Vidriales los 2.000 euros en los que vendía el Jhon Deere, ni entregó este vehículo ni devolvió el dinero al comprador, auque se lo reclamara en diversas ocasiones. La víctima de la estafa terminó por denunciar en los juzgados de Benavente al imputado, que ya ha sido condenado en otras ocasiones por cometer este tipo de delitos. ç

Ante la magistrada, se comprometió a reintegrar la cuantía y abonar una multa de tres euros diarios durante un mes, parte de la condena que debe cumplir si no quiere ver aumentado el tiempo de prisión al que acaba de ser condenado.