La Diputación de Zamora promociona Sanabria y el eclipse solar de Benavente en la apertura de Naturcyl

Víctor López de la Parte, vicepresidente y diputado de Educación, Cultura, Turismo y Emigración de la Diputación de Zamora, ha inaugurado este viernes el espacio de Zamora en la feria 'Naturcyl 2025'. Los grandes atractivos de la campaña promovida por el Patronato Provincial de Turismo son la comarca de Sanabria y el eclipse solar de Benavente, por lo que se ha contado también con la presencia de Christoph Strieder (concejal de Turismo del Ayuntamiento de Zamora) y Beatriz Asensio (alcaldesa de Benavente).